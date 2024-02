Alunos da FMABC preparam presentes para crianças com câncer em dinâmica de recepção

Em uma dinâmica organizada nesta terça-feira (6) marcando o início do novo ano letivo, alunos do primeiro ano do curso de Enfermagem do Centro Universitário FMABC prepararam presentes em grupo como uma forma de incentivar o trabalho em equipe. O que nem mesmo os participantes da dinâmica sabiam é que esses presentes depois seriam entregues para crianças da Casa Ronald McDonald ABC, que fazem tratamento contra o câncer.

A atividade foi batizada como “Fantástica Fábrica de Brinquedos” e dividiu os alunos em três grupos com 12 pessoas cada. O desafio era embrulhar caixas de brinquedos de uma maneira bonita e apresentável, com direito a fitas e etiquetas, dentro de um prazo de 20 minutos. A ação permitiu que os estudantes trabalhassem a coletividade e buscassem soluções práticas mesmo com escassez de recursos.

Ao final da atividade os participantes foram surpreendidos com a entrada das crianças da Casa Ronald ABC, que receberam os presentes e demonstraram alegria com os novos brinquedos. O momento foi recheado de emoção tanto para os novos alunos como para os pais das crianças e para os organizadores da dinâmica.

“Durante as aulas nós ensinamos a parte teórica e técnica, mas não é só isso. O conhecimento não vai caminhar se o coração não for junto. Precisamos ter consciência do quanto o trabalho em equipe é importante, e empatia para reconhecer que estamos cuidando da vida de uma pessoa que pode ser o grande amor de alguém”, explica Gladis Tenenbojm, professora da disciplina de Semiotécnica em Enfermagem do Centro Universitário FMABC. A atividade também foi acompanhada pela professora Katia Neri e por integrantes da comissão de recepção aos novos alunos.