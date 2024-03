Alunos da EJA de Mauá recebem óculos gratuitamente

150 alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) de Mauá foram contemplados para o recebimento de óculos. Esse é o resultado de uma parceria entre a Prefeitura, o Rotary Club de Mauá e empresários do município, que recebeu o nome de “Novos Olhares”. Os estudantes passaram por triagem prévia e exames que foram realizados no final de fevereiro e começo de março. Parte desses estudantes serão encaminhados para tratamento, alguns até cirúrgico, antes de receberem os óculos. As entregas ocorreram na noite desta terça-feira (19/03), no Centro de Formação de Professores Doutor Miguel Arraes.

Um desses contemplados foi o Francisco Alves da Silva, morador do Parque das Américas e que estuda na EM Chico Mendes. Ele ficou muito feliz com seus óculos novos. “Eu tinha muita dificuldade na escola, por não enxergar bem. Apesar de trabalhar, tenho uma família grande com 10 filhos e não tinha como dar essa prioridade para o meu óculos. Que veio numa ótima hora”, contou. A moradora do Jardim Cerqueira Leite, Solange Pires dos Santos, que estuda na EMEJA Clarice Lispector, também comemorou a conquista. “Esse projeto vai agregar muito no nosso estudo. Ainda mais num momento que estou desempregada e não tinha como comprar esse óculos. Estou muito feliz”, comentou.

A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Mauá, que faz a interlocução entre a administração municipal e o empresariado da cidade, Educação, responsável pela Educação de Jovens e Adultos (EJA), e Saúde, que acompanha os protocolos dos exames feitos por médicos voluntários. A parceria consiste em recursos para a compra dos óculos doados pelo Rotary Club de Mauá; a disponibilidade de espaço e consultas foram possibilitados por parte do Centro Médico Pessoal Saúde; e uma ótica da cidade forneceu os óculos e lentes.

“A ação integra o projeto ‘Novos Olhares’, parceria entre a Prefeitura e o Rotary Club de Mauá, a quem agradeço em nome do presidente Bruno Takezawa. Além de garantir inclusão e dar nova perspectiva de vida a essas pessoas, que passarão a enxergar melhor, o projeto ajudará fundamentalmente estes estudantes da EJA no processo de aprendizagem” afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

Em 2023, a rede de educação de Mauá atendeu 363 alunos da EJA nos anos iniciais, que é o 1º segmento e corresponde do 1º ao 5º ano, e 184 nos anos finais, o 2º segmento que equivale do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A EJA é destinada a pessoas com mais de 15 anos que desejam frequentar os bancos escolares, atendendo desde a alfabetização até a retomada dos estudos. As matrículas são abertas o ano todo para quem quiser frequentar a EJA.