Alunos apresentam projetos no Congresso de Desenvolvedores da Fatec Franca

Nesta terça-feira (26), mais de 900 pessoas participaram da primeira edição do Congresso de Desenvolvedores, Inovação e Tecnologia das Faculdades de Tecnologia do Estado (Coditec), organizado pela Fatec Franca – Dr. Thomaz Novelino, com apoio do Polo Francano de Tecnologia da Informação. Realizado no espaço de eventos Green Hall, em Franca, o evento contou com a apresentação de 24 projetos de estudantes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Desenvolvimento de Software Multiplataforma da unidade, além de palestras com especialistas sobre empreendedorismo, gamificação, propriedade intelectual, inteligência artificial, entre outros temas. Confira programação

Com foco no fortalecimento do ecossistema tecnológico e na interlocução entre academia, setor público e iniciativa privada, o evento teve como objetivo incentivar o networking e a formação de novas startups. “O congresso representou uma ótima oportunidade de conectar estudantes com empresas de diversas áreas em busca de soluções para os seus negócios”, afirmou a diretora da Fatec Franca, Erica Aparecida Araújo.

“O potencial de inovação apresentado pelos nossos alunos demonstra a qualidade do ensino oferecido pelas Fatecs em todas as regiões do Estado”, ressaltou o coordenador do Ensino Superior de Graduação do CPS, Rafael Ferreira Alves, durante a cerimônia de encerramento do evento.

Premiação

O projeto vencedor da mostra foi elaborado pelos estudantes Denis Diogo dos Santos e Luisa Cristina de Souza Reis. Eles produziram um sistema digital de apoio para gestão do comércio de legumes. Em segundo lugar ficou o projeto Sinapse – Sistema Inteligente de Aprendizado e Apoio Educacional, elaborado por Jorge Luiz Patrocínio dos Santos, Victor Soares e Yago Raphael de Melo Mouro.

Já os jovens Felipe Avellino Pedaes, Gabriel Rezende Spirandelli, Henrique Florentino e Luiz Felipe Vieira Soares ganharam a terceira colocação com a Paws Safety, uma plataforma digital para facilitar a adoção de animais de estimação