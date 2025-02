Aluno Monitor do BEEM: Inscrições começam nesta segunda-feira (10)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) recebe a partir desta segunda-feira (10) as inscrições de estudantes da 3ª série do Ensino Médio interessados em atuar no programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Em todo o estado, serão selecionados 12 mil estudantes, que atuarão em suas próprias escolas para apoiar colegas com dificuldade nos componentes de matemática ou língua portuguesa durante as aulas de orientação de estudos.

As inscrições devem ser feitas por meio do acesso do próprio aluno à Secretaria Escolar Digital (SED), entre esta segunda-feira (10) e o dia 25 de fevereiro. O programa Aluno Monitor do BEEM é destinado a alunos da 3ª série do Ensino Médio, que receberão bolsas de R$ 296,16 para oito horas semanais e R$ 555,30 para 16 horas semanais de atuação.

Quem pode participar do Aluno Monitor do BEEM

Os candidatos a alunos monitores do BEEM devem ter registrado, obrigatoriamente, frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Para a classificação geral serão consideradas as notas do Saresp e o desempenho na entrevista com a banca examinadora da escola. O resultado final será divulgado até 7 de março e o início da monitoria está previsto para 10 de março.

Passo a passo para a inscrição dos alunos interessados

A inscrição de estudantes interessados no programa Aluno Monitor do BEEM deve ser feita por meio da SED. O caminho é o seguinte:

1. Acessar a SED;

2. Clicar em “Aluno” no menu lateral esquerdo;

3. Clicar em “Inscrição do Aluno Monitor”;

4. Selecionar “Edital – Aluno Monitor do BEEM 2025”; e

5. Confirmar a inscrição.

Cada estudante deve checar se todas as informações foram preenchidas corretamente antes da efetivação da inscrição. Estas informações serão imprescindíveis para o pagamento da bolsa dos alunos selecionados.

Como será a atuação do Aluno Monitor do BEEM

Os alunos monitores do BEEM atuarão em apoio aos professores no componente de orientação de estudos de língua portuguesa e matemática. O novo componente foi incluído no currículo da rede em 2025 para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio. O objetivo é apoiar alunos com dificuldades no conteúdo dessas áreas de conhecimento. Nesta primeira etapa, as inscrições são para alunos da 3ª série, que atuarão com alunos das mesmas turmas.

A principal atividade dos monitores é acompanhar grupos de 10 ou 20 alunos no engajamento e aprendizagem dos conteúdos daquele ano ou série e de alguma defasagem anterior. O estudante deve optar entre o apoio em matemática ou em língua portuguesa. Além das aulas de orientação de estudos, as escolas podem organizar grupos de estudos e plantão de dúvidas para completar a carga horária.

Os monitores poderão cumprir uma carga horária de oito ou 16 horas semanais, conforme a modalidade da escola (escolas integrais de sete ou nove horas diárias e escolas parciais com turnos matutinos ou vespertinos). A carga horária também será influenciada pelos segmentos oferecidos na escola, como Ensino Médio, Ensino Fundamental anos finais ou ambos, caso estejam presentes em uma única escola.

Avaliação do Aluno Monitor do BEEM

A atuação dos monitores será orientada e acompanhada pelo coordenador da escola e pelo professor de orientação de estudos. Indicadores de aprendizagem e de evolução na plataforma Tarefa SP, na Prova Paulista e no simulado Saeb apoiarão o gerenciamento das atividades.

Como parte das exigências para o recebimento da bolsa, os monitores devem enviar um relatório mensal, no qual descrevem as atividades desenvolvidas com seus monitorados ao longo dos meses, sujeitos a aprovação da unidade escolar.

Aluno Monitor do BEEM x estagiários do BEEM

A bolsa para alunos do Projeto Aluno Monitor do BEEM é destinada aos estudantes que atuarão dentro de suas próprias escolas como monitores do componente língua portuguesa ou matemática.

Para estudantes do itinerário Ensino Médio Técnico, a Secretaria da Educação criou o BEEM com o objetivo de inserção no mercado de trabalho e parceria com empresas nas áreas de estudos, entre os cursos oferecidos aos estudantes do Ensino Médio. Neste caso, alunos a partir da 2ª série do Ensino Médio poderão atuar nessas empresas parceiras e receber bolsas de R$ 450 a R$ 1.000,00, dependendo da área de estudos e atuação.