SP vai selecionar 12 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio para programa inédito de monitoria

A nova matriz curricular da rede estadual de São Paulo começa em fevereiro com mais dois componentes no 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio: orientação de estudos em matemática e língua portuguesa. Para apoiar estudantes com dificuldades nesses conteúdos, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai selecionar 12 mil alunos para atuar como monitores na própria escola onde estão matriculados.

Podem participar do programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) estudantes da 3ª série do Ensino Médio. A primeira etapa é a inscrição no período entre 10 e 25 de fevereiro na Secretaria Escolar Digital (SED). Os candidatos devem ter registrado, obrigatoriamente, frequência escolar superior a 85% no último ano letivo. Para a classificação geral serão consideradas as notas do Saresp e o desempenho na entrevista com a banca examinadora da escola. O resultado final será divulgado até 7 de março e o início da monitoria está previsto para 10 de março.

“Pela primeira vez, o aluno da rede estadual paulista terá duas oportunidades para adquirir experiência profissional antes de terminar a formação do Ensino Médio. Para aqueles que estão no ensino técnico, o governo de São Paulo criou o BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) em parceria com empresas de diferentes regiões do Estado. Já para quem optou pelos itinerários formativos de exatas e humanas a opção é o novo programa Aluno Monitor do BEEM. Além da vivência em sala de aula, os monitores serão de muita importância no aprendizado e na melhoria dos índices educacionais da nossa rede”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

Bolsas de R$ 296,16 e R$ 555,03 mensais

Os monitores poderão cumprir uma carga horária de 8 ou 16 horas semanais, conforme a modalidade da escola (escolas integrais de 7 ou 9 horas diárias e escolas parciais com turnos matutinos ou vespertinos). A carga horária também será influenciada pelos segmentos oferecidos na escola, como ensino médio, ensino fundamental anos finais ou ambos, caso estejam presentes em uma única escola.

A bolsa varia de acordo com a carga horária. Para o regime de 8 horas semanais serão R$ 296,16 e R$ 555,03 para o modelo de 16 horas semanais. O período de atuação dos monitores é de 10 meses.

Avaliação dos monitores

A principal atividade dos monitores é acompanhar grupos de 12 ou 24 alunos no engajamento e aprendizagem dos conteúdos daquele ano ou série e de alguma defasagem anterior. O estudante deve optar entre o apoio em matemática ou em língua portuguesa. Além das aulas de orientação, as escolas podem organizar grupos de estudos e plantão de dúvidas para completar a carga horária.

A atuação dos monitores será orientada e acompanhada pelo coordenador da escola e pelo professor de orientação de estudos. Indicadores de aprendizagem e de evolução na plataforma Tarefa SP, na Prova Paulista e no simulado Saeb apoiarão o gerenciamento das atividades.

Como parte das exigências para o recebimento da bolsa, os monitores devem enviar um relatório mensal, no qual descrevem as atividades desenvolvidas com seus monitorados ao longo dos semestres.