Alunas de Etec criam fertilizante a partir de fósforo extraído do Rio Tietê

Como é possível contribuir para a redução da poluição no Rio Tietê? Com esse questionamento, um trio de alunas do Ensino Médio integrado ao Técnico em Química, da Escola Técnica Estadual (Etec) de Suzano, começou as pesquisas do trabalho de conclusão de curso (TCC). Amanda Nogueira, Emily Albuquerque e Ester Fachinelli, sob orientação dos professores Cesar Tatari e Douglas Cunha da Silva, descobriram que é possível criar um fertilizante a partir da extração de fósforo no solo do Rio Tietê.

Por meio da resina aniônica, um composto capaz de capturar ânions, ou seja, íons negativos presentes na água, as alunas desenvolveram uma solução para reduzir a poluição por fósforo e minimizar seu impacto ambiental. A técnica permite a remoção do fósforo da água e também sua reutilização, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis.

“Ao pesquisarmos sobre possíveis agentes poluentes do solo, conhecemos o fósforo e o efeito gerado pelo seu excesso, como a eutrofização (processo de poluição que ocorre quando há um aumento de nutrientes em rios ou lagos). Vimos a oportunidade de desenvolver um método para a sua extração e reaproveitamento na produção de fertilizante, a fim de dar um bom fim ao elemento químico e reduzir a poluição no Rio Tietê”, explica Amanda.

A metodologia do grupo seguiu três etapas principais:

Quantificação do fósforo: fase inicial levou uma semana e consistiu em analisar concentração de fósforo no solo.

fase inicial levou uma semana e consistiu em analisar concentração de fósforo no solo. Preparo da resina para extração: processo durou dois meses e envolveu a preparação da resina com os reagentes necessários para a extração eficiente do fósforo.

processo durou dois meses e envolveu a preparação da resina com os reagentes necessários para a extração eficiente do fósforo. Extração e transformação em fertilizante: após a extração, foi trabalhada a diluição do fósforo em um fertilizante mono nutriente, garantindo que o produto tenha aplicação prática.

“Os testes preliminares foram realizados com feijões e tivemos êxito, provando a eficácia do fertilizante”, pontua. As jovens já estão trabalhando em melhorias do projeto. “Queremos otimizar o rendimento e escalonar o método da extração, ajustando as concentrações dos reagentes”. Para os próximos passos, o objetivo é buscar investidores e parcerias para o projeto.

Febrace

O trabalho é um dos 14 projetos de estudantes das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) classificados para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), que será realizada no campus Butantã, da Universidade de São Paulo (USP), entre os dias 24 e 28 de março. “É uma felicidade para todos da Etec ver aonde esse projeto chegou e esperamos corresponder ao apoio que recebemos. Importante ressaltar que essa experiência, além de fortalecer o aprendizado, promove o trabalho em equipe e a inovação”, comemora o professor Cesar Tatari.