São Paulo remove 1,3 milhão de m³ de lixo do Rio Tietê em 2024

No ano de 2024, o governo de São Paulo alcançou um marco significativo ao remover mais de 1,3 milhão de metros cúbicos de sedimentos do Rio Tietê e seus afluentes, conforme dados divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente. Este volume representa o maior registro dos últimos nove anos, destacando a crescente preocupação com a qualidade ambiental da região.

De acordo com as informações, foram exatamente 1.315.042 metros cúbicos de detritos coletados, o que equivale a aproximadamente 90 mil caminhões carregados de lixo. Para efeito de comparação, em 2015, o total removido foi de 1.715.782 m³.

Desde o lançamento do projeto IntegraTietê, a quantidade total de sedimentos retirados ultrapassou 2,3 milhões de m³, ou seja, cerca de 164.285 caminhões. O governo estadual investiu até agora R$ 434 milhões nesse programa voltado para a limpeza e preservação dos corpos hídricos.

A Secretaria ressaltou que o processo de desassoreamento não apenas retira sujeira e sedimentos do leito dos rios, mas também melhora a qualidade da água, aumenta a capacidade de absorção das chuvas e diminui os riscos de enchentes na região.

Os dados referentes ao volume de lixo removido nos últimos anos são alarmantes e mostram a necessidade urgente dessa intervenção:

2015: 1.715.782 m³

2016: 850.062 m³

2017: 822.438 m³

2018: 972.137 m³

2019: 805.031 m³

2020: 722.692 m³

2021: 945.312 m³

2022: 1.115.342 m³

2023: 1.159.775 m³

2024 (até novembro): 1.315.042 m³

Além disso, em parceria com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), o projeto IntegraTietê está monitorando trinta pontos ao longo do rio para avaliar a carga orgânica total na água. O objetivo é que até 2029 haja uma redução significativa da matéria orgânica presente no Tietê, melhorando sua coloração e eliminando odores desagradáveis.

No entanto, os desafios permanecem, como evidenciado por um aumento preocupante na mancha de poluição da bacia hidrográfica do Rio Tietê. Em setembro de 2024, foi reportado um crescimento de 47 quilômetros na extensão dessa mancha, totalizando agora 207 km — o pior número desde 2012.

A Secretaria do Meio Ambiente também enfatizou que uma das frentes do IntegraTietê é a eliminação do lançamento de esgoto nos cursos d’água. Nos últimos dois anos, a Sabesp investiu R$ 1,6 bilhão em obras destinadas à melhoria desse aspecto.

As intervenções se estendem por uma faixa de 165 quilômetros ao longo do Rio Tietê e ainda incluem o desassoreamento em uma extensão de 25 quilômetros do Rio Pinheiros.