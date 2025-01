Alto Tietê oferece 2.660 vagas de emprego, com destaque para Mogi das Cruzes e Suzano

Na região do Alto Tietê, um total de 2.660 oportunidades de emprego está disponível nesta quarta-feira (29). As cidades que participam dessa oferta incluem Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel, com as vagas sendo disponibilizadas através dos programas municipais e Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Em Mogi das Cruzes, são oferecidas 1.322 vagas. Os interessados devem acessar a plataforma digital Mogi Conecta para se candidatar e obter mais informações sobre as oportunidades disponíveis. Para esclarecimentos adicionais, os cidadãos podem entrar em contato pelos números de telefone 4699-1900, 4699-2784 ou 4798-6315.

Vagas disponíveis em Mogi das Cruzes:

Cozinheiro geral – 3

Piscineiro – 2

Vendedor interno – 9

Operador de teleatendimento – 110

Auxiliar de produção – 255

Estágio em serviço social – 1

Atendente balconista – 16

Auxiliar de limpeza – 41

Recepcionista de hotel – 1

Caminheiro de obras – 11

A lista completa das vagas pode ser acessada na plataforma mencionada.

No município de Suzano, o programa Mais Emprego disponibiliza 1.038 vagas. Os candidatos interessados devem se registrar no site oficial do programa e seguir as instruções fornecidas. Para dúvidas, o contato pode ser feito pelo telefone 4745-2264. O centro de atendimento principal está localizado na Avenida Paulo Portela, número 210.

Vagas disponíveis em Suzano:

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) – 51

Auxiliar de armazenamento – 12

Cuidador de idosos – 6

Vendedor interno – 24

Ajudante geral – 62

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também oferece informações detalhadas sobre as vagas disponíveis.

Além disso, os Postos de Atendimento ao Trabalhador nas cidades de Santa Isabel, Poá e Ferraz de Vasconcelos têm cerca de 300 vagas abertas. Os interessados devem comparecer às unidades do PAT para formalizar suas candidaturas.

Endereços dos PATs:

Santa Isabel: Praça da Bandeira, 56, Centro;

Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, 60, Parque Dourado;

Poá: Rua 26 De Março, 72, Centro;

Exemplos de cargos disponíveis nos PATs:

Auxiliar de escritório em geral – Santa Isabel (30 vagas)

Auxiliar nos serviços de alimentação – Poá (8 vagas)

Operador de telemarketing receptivo – Poá (50 vagas)

A listagem completa e detalhada das oportunidades é acessível através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.