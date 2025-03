Alok agita multidão no Carnaval de Salvador com trio elétrico sem cordas

Pelo sexto ano consecutivo, Alok fez história no Carnaval de Salvador com seu trio elétrico sem cordas, levando uma multidão às ruas do circuito Barra-Ondina na noite deste sábado (01). A apresentação, que se estendeu por mais de cinco horas, reforçou o sucesso do projeto Pipoca do Alok, consolidando-o como um dos momentos mais aguardados da folia baiana.

Misturando remixes de clássicos da axé music, sucessos da carreira e novas produções, Alok manteve o público em êxtase do início ao fim, provando mais uma vez sua capacidade de conectar diferentes gêneros e criar uma experiência imersiva única. “Cada lugar tem sua identidade musical e eu sempre busco respeitar essa essência. No Carnaval de Salvador, meu set é pensado especialmente para esse momento, trazendo um mix de referências que fazem sentido para essa energia única que só existe aqui”, afirmou Alok.

O trio ainda contou com a participação surpresa de Andrew Taggart, do duo The Chainsmokers, proporcionando um momento inédito e surpreendente durante a folia. O cantor Zeeba também marcou presença, relembrando hits de sucesso de sua parceria com Alok, como “Hear Me Now”, e emocionando o público.

Além do setlist eletrizante, a grandiosidade do trio também impressionou. Com cenografia futurista e elementos interativos, a estrutura trouxe uma fusão entre natureza e tecnologia, conceito que Alok tem explorado artisticamente. Pétalas cenográficas que mudam de cor ao longo do trajeto e um painel com telas de LED ampliaram a experiência visual, tornando o espetáculo ainda mais impactante.

O look de Alok para a apresentação também refletiu essa estética. A blusa, criação exclusiva de Raphael Lemos, foi inspirada no trabalho do artista polonês Kamil Czapiga, mais conhecido pelo projeto de arte Cosmodernism, que destaca a complexidade da natureza por meio da tecnologia usando ferro fluido. O figurino ainda contou com bermuda da Prada e óculos da nova coleção de Alok para Chilli Beans, Space Rave.