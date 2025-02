Alok e Kylie Minogue lançam hit pop eletrizante

Há poucas semanas do carnaval brasileiro, Alok presenteia seus fãs com uma super balada pop ao lado da estrela australiana Kylie Minogue. “Last Night I Dreamt I Fell in Love” chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira, 14, quando se comemora o Valentine’s Day em diversos países do mundo. A data é marcada por rememorar um amor proibido e idealizado.

Parceria internacional e sonoridade versátil

A música mostra a habilidade de Kylie em compor letras autênticas e cheias de gingado, bem como Alok em produzir sucessos universais e sua versatilidade em transitar pelo eletrônico e pelo pop.

“Em 2021, fiz um remix de ‘Can’t Get You Out of My Head’ durante uma live ao lado do meu irmão Bhaskar e a recepção foi super positiva. Agora tive a oportunidade de realizar algo inédito ao lado da Kylie, uma balada pop e eletrizante. Na minha opinião, Last Night I Dreamt I Fell in Love consegue trazer a atmosfera dançante de Kylie e a minha busca por sonoridades que flertam com vários gênros”, diz Alok.

“Last Night I Dreamt I Fell In Love – e realmente sonhei! Acordei certa manhã com o título e a ideia da música. É incrível, literalmente, dividir os meus sonhos com vocês. Entrar no estúdio para trabalhar essa música ao lado da minha equipe foi um momento de muita diversão e ter Alok operando sua mágica musical, abrilhantou ainda mais. Estou super feliz em lançar essa faixa com vocês. Happy Valentine’s Day!“, fala Kylie Minogue, que se apresenta no Brasil em agosto deste ano.

A música ganha vídeo dirigido por Sophie Muller, inglesa vencedora do MTV Award de 1997 por “Don’t Speak” da banda No Doubt, antigo grupo liderado por Gwen Stefani. Confira:

À tempo, Alok está confirmado no carnaval de rua de Salvador. Ele comanda seu trio sem abadá e cordas, aberto ao público de todas as idades, no dia 01 de março no circuito Barra-Ondina.