Alimentação não inflamatória e atividade física protegem saúde mental feminina, mostra estudo

Um estudo conduzido pelo Grupo de Pesquisa em Avaliação do Consumo Alimentar (GAC) da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) investigou a correlação entre sedentarismo, dietas inflamatórias e a ocorrência de Transtornos Mentais Comuns (TMC), como depressão e ansiedade, em mulheres com mais de 40 anos.

A pesquisa utilizou um índice já estabelecido na literatura científica para medir o potencial inflamatório das dietas. Alimentos com alta concentração de gordura saturada, como carnes vermelhas, e carboidratos simples, provenientes de farinhas brancas e açúcares adicionados, foram classificados como inflamatórios. Em contrapartida, frutas, legumes e certos óleos vegetais são considerados alimentos com propriedades anti-inflamatórias.

Os resultados indicaram que as mulheres que apresentavam os maiores índices inflamatórios em suas dietas e baixos níveis de atividade física eram mais propensas a desenvolver transtornos mentais comuns. Além disso, foi observada uma associação entre esses transtornos e a presença simultânea de múltiplas doenças não transmissíveis, incluindo hipertensão, diabetes, artrite e artrose.

Dados do Estudo

Os dados foram coletados a partir do projeto ISA-Nutrição 2015, coordenado pela professora Regina Mara Fisberg e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Este estudo transversal envolveu uma colaboração entre a FSP, a Faculdade de Medicina da USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e o Instituto de Saúde do Estado de São Paulo. Os pesquisadores aplicaram questionários a residentes de áreas urbanas da cidade de São Paulo, conseguindo uma amostra representativa em termos de renda, etnia, idade e nível educacional.

A amostra foi composta por 467 mulheres acima dos 40 anos, onde o potencial inflamatório da dieta foi avaliado pelo Índice Inflamatório Dietético (IID) e o nível de atividade física por meio do Questionário Internacional de Atividade Física (Ipaq). A análise estatística levou em conta variáveis que poderiam influenciar os resultados, como doenças crônicas, faixa etária, anos de escolaridade, índice de massa corporal (IMC) e etnia.

Revisão Crítica Sobre Dietas

O IID utilizado no estudo foi desenvolvido por pesquisadores americanos e considera diversos aspectos nutricionais da dieta. Frutas, verduras e óleos ricos em ômega 3 são considerados benéficos ao organismo. Em contrapartida, alimentos ricos em gordura saturada e carboidratos simples são vistos como prejudiciais.

Valentini Neto também sugere que uma dieta anti-inflamatória deve se assemelhar às práticas alimentares tradicionais adotadas por culturas antes da industrialização dos alimentos, evitando assim os padrões ocidentalizados que favorecem produtos ultraprocessados.

Para ele, o foco não deve estar apenas na exclusão dos alimentos inflamatórios, mas na inclusão de opções benéficas que promovam um equilíbrio alimentar saudável. O IID abrange desde quantidades de ervas como orégano até mensurações detalhadas sobre compostos antioxidantes presentes nos vegetais.

Impacto do Sedentarismo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 150 minutos semanais de atividade física. Indivíduos que não atingem essa meta são classificados como sedentários. O estudo utilizou essa classificação para avaliar o nível de atividade das participantes com base no Ipaq.

Valentini Neto observou que mulheres que cumpriram as diretrizes da OMS apresentaram menor incidência de TMC. A prática regular de exercícios é identificada como um estímulo anti-inflamatório devido à sua capacidade de regular o sistema imunológico e aumentar o metabolismo antioxidante. Entretanto, ele ressalta que atividades físicas excessivas também podem induzir um estado inflamatório.

Menopausa e Efeitos do Envelhecimento

O pesquisador ressalta que os transtornos mentais tendem a ser mais prevalentes entre mulheres, especialmente na faixa etária relacionada à menopausa. Ele menciona que o envelhecimento pode levar ao desenvolvimento de uma inflamação sistêmica subclínica conhecida como “inflammaging” – uma combinação dos termos inglês “inflammation” (inflamação) e “aging” (envelhecimento). Pesquisadores estão examinando como esses fatores interagem mutuamente.

A conexão entre inflamação e saúde mental é um tema crescente nos estudos sobre o eixo intestino-cérebro, onde alterações na saúde intestinal estão relacionadas à neuroinflamação e à progressão neurológica. Portanto, os pesquisadores levantaram a hipótese de que tanto uma dieta pró-inflamatória quanto a falta de atividade física podem contribuir para o surgimento desses transtornos mentais comuns em mulheres acima dos 40 anos.