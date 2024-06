Aliados e Bula são destaque do ‘Manara Festival’, no Arena Club em Santos

Este sábado (22) vai ser de puro Pop Rock no Arena Club, em Santos. A 1ª edição do Manara Festival traz o lineup de bandas caiçaras de peso, como Bula e Aliados. O grupo Skasu abre a casa, a partir das 21 horas.

Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 120 e podem ser adquiridos pelo site Articket – Manara Festival.

Skasu

Os vicentinos da Skasu passeiam pelo reggae, soul americano, jazz e pop rock com naturalidade, transitam com vitalidade entre o asfalto e a areia em músicas autorais e releituras nacionais. Apaixonados por São Vicente, os integrantes sempre evidenciam a cidade em seus videoclipes.

Bula

Banda formada por ex-integrantes do CBJR, traz Marcão Britto (vocal e guitarra), André Freitas (guitarrista), Vini Costa (baixista) e Lucas Tagore (baterista) como integrantes atuais.

Com três álbuns de estúdio lançados desde 2014, os caiçaras vão trazer no repertório sucessos como “Diamantes no Céu”, “Sempre Aqui”, “Ela Nasceu Pra Mim”, “Doses Gigantes”, “Surfando no Caos” e muitos outros.

Aliados

Conhecidos por serem trilha sonora de Malhação nos anos 2000, a banda Aliados também é natural de Santos. Gravaram o primeiro álbum em 2002, cuja música de trabalho “Sem Sair do Lugar” foi veiculada nas rádios de todo o Brasil e teve o videoclipe exibido nas principais emissoras de TV. Em 2017, a banda lançou o dvd “Aliados Acústico”, com todos os seus grandes sucessos em versões acústicas e as duas músicas inéditas “That’s Real” e ”A Onda É Boa”.

No último ano, o grupo também foi uma das atrações do Lollapalooza. Já em 2024, a banda continua fazendo shows por todas as cidades do país e lançou a música “Rico de Felicidade”.

O Arena Club está localizado na Rua Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.

Serviço

1ª Manara Festival – Skaku, Bula e Aliados

Data e hora: 22/06 – Sábado, a partir das 21 horas

Ingressos: https://articket.com.br/e/2208/manara-festival?

Local: Rua Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos