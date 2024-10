Alesp homenageia Mestre Tadeu por seus 50 anos à frente da bateria do Vai-Vai

Cinquenta anos não são cinquenta dias. Com muita história para contar e sendo uma memória viva do samba nacional, Mestre Tadeu da Escola de Samba Vai-Vai será homenageado nesta quinta-feira (31), em sessão solene, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O evento, que é uma iniciativa das deputadas Ediane Maria (PSOL-SP) e Leci Brandão (PCdoB), será às 19h30 no Plenário Juscelino Kubitschek.

Antônio Carlos Tadeu, mais conhecido como Mestre Tadeu, começou sua trajetória no samba na lendária escola Lavapés, fundada por Madrinha Eunice na Liberdade (centro da capital paulista), na década de 1960. Em 1969, migra para o vizinho Bixiga e começa a tocar surdo na bateria do Vai-Vai. De acordo com o portal SRZD, em 1974 faz o seu primeiro desfile na Escola do Povo como mestre da famosa Bateria Pegada de Macaco, que desde então já foi pentacampeã do Estandarte de Ouro e 15 vezes Campeã do Carnaval Paulista.

Para Ediane Maria, homenageá-lo é um dever cívico que o Legislativo Paulista tem com o samba de São Paulo. “Mestre Tadeu é o maior colecionador de vitórias do nosso carnaval. Se formos comparar a longevidade de atuação com o Rio de Janeiro, que também é um solo sagrado do samba, não existe ninguém que esteja há tanto tempo à frente da bateria da mesma agremiação. Ou seja, ele é o maior que temos”.

A deputada Leci Brandão acredita que uma das missões de quem ocupa espaços políticos é enaltecer os verdadeiros protagonistas da cultura popular brasileira. “Eu acho que o diferencial do Mestre Tadeu é que ele lidera uma bateria tradicionalíssima. É algo que me chama muito a atenção o jeito que ele coloca a personalidade dele, dá pra gente perceber que tem a assinatura dele ali, um talento muito bonito de se ter e de se ver. Isso sem mencionar a importância que ele tem pra toda a comunidade da Saracura e para a história do carnaval paulista”, explica Leci.

Na homenagem, a Bateria Pegada de Macaco fará uma apresentação e o presidente de honra, Thobias da Vai-Vai, cantará o hino da agremiação. Também estarão presentes Clarício Gonçalves, presidente do Vai-Vai, Rose Marcondes, presidente de honra da Escola Lavapés e neta de Madrinha Eunice, Fernando Penteado, embaixador do Samba de São Paulo e da Velha Guarda do Vai-Vai, e um representante da LIGA-SP.

SERVIÇO

Sessão Solene

Homenagem ao Mestre Tadeu por seus 50 anos à frente da Bateria do Vai-Vai

Onde: Plenário Juscelino Kubitschek (Alesp)

Endereço: Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Moema, São Paulo – SP

Horário: 19h30