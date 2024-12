Alerta de chuvas intensas em São Paulo

Neste Natal, diversas regiões do estado de São Paulo estão em alerta devido à previsão de fortes chuvas. A Defesa Civil estadual e a prefeitura da capital emitiram avisos sobre as condições climáticas adversas, que devem afetar principalmente a região metropolitana, o litoral, o Vale do Paraíba e cidades do interior, como Campinas, Sorocaba e Bauru. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo prevê que a capital enfrentará intensas pancadas de chuva durante a tarde e a noite do dia 25, com riscos elevados de alagamentos. Durante o dia, as temperaturas devem chegar a 28ºC, com umidade relativa do ar em torno de 55%. Este cenário é resultado da formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deste verão, que pode ocasionar dias prolongados de chuvas intensas. A continuidade das chuvas é esperada para toda a última semana de dezembro, com a madrugada do dia 26 apresentando muitas nuvens e pancadas isoladas que se intensificarão ao longo do dia. As temperaturas devem permanecer amenas, com mínimas em torno de 20°C e máximas não ultrapassando 24°C. Diante dessa situação, a Defesa Civil orienta os moradores a evitarem áreas propensas a alagamentos e buscarem abrigo seguro durante os temporais. Aqueles que vivem em regiões de encosta devem estar atentos a sinais de deslizamentos, como rachaduras no solo e água barrenta descendo morros. Para receber alertas sobre emergências, é possível cadastrar o CEP local através de uma mensagem para o número 40199. A população deve permanecer vigilante e seguir as recomendações das autoridades para garantir sua segurança durante este período crítico.