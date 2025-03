Alejo Caracoche: aniversário no pódio do Paulista Light com show de ultrapassagens

No dia em que completou 14 anos, Alejo Caracoche teve um motivo a mais para celebrar: dois pódios conquistados na segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart, realizado no último sábado (15), no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. O piloto foi destaque na categoria OKN Júnior, garantindo o 4º lugar pódio, e também na F4 Júnior, consquitando o troféu de 3º colocado.

A jornada de Alejo começou com um desafio logo na sexta-feira (14), quando um problema mecânico no cabo do acelerador comprometeu sua classificação na OKN Júnior, ficando apenas na 8ª posição no grid, após o treino de classificação. No entanto, os tempos registrados ao longo dos treinos indicavam que ele tinha ritmo para fazer bonito nas baterias.

Na primeira bateria de sábado (15), na OKN Júnior, Alejo mostrou seu potencial ao escalar o pelotão com ultrapassagens precisas, finalizando em quinto e marcando a volta mais rápida. Na segunda bateria, largando da pole position em um grid com 30 pilotos, fez uma corrida consistente e terminou em quarto lugar, sentindo o desgaste dos pneus no fim da prova. Com a soma dos resultados, repetiu uma importante quarta posição no pódio da categoria.

KMCom / Eni Alves

Na tarde de sábado, a categoria F4 Júnior trouxe novos desafios para o piloto argentino, mas mineiro de coração. No treino classificatório, Alejo enfrentou problemas no chassi e, com isso, largou apenas em décimo segundo no grid. Mas a equipe AS Racing trabalhou incansavelmente para entregar um kart competitivo, e o Caracoche correspondeu na pista. Com um grande desempenho, cruzou a linha de chegada em terceiro na primeira bateria, em uma excelente escalada e na segunda foi o quarto colocado, garantindo mais uma pódio no dia, desta vez em terceiro na geral da categoria.

Com dois troféus na bagagem, Alejo celebrou o momento especial. “Foi um dia inesquecível. Um presente de aniversário correr em alto nível e subir ao pódio. Agradeço à minha família, à equipe AS Racing e aos meus patrocinadores Cartão de Todos, Knott, 7Sentidos e Colosal pelo apoio fundamental”, disse o piloto.

Com os resultados, Alejo segue firme na briga pelas primes colocações das duas categorias na temporada e já mira o próximo desafio: a abertura do Campeonato Mineiro, no final de março. Atual campeão estadual, ele vai defender seu título e consolidar sua trajetória de sucesso nas pistas.