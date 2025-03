Kart: Miguel Silva ficou a 25 centésimos de segundo da pole position na OKN Júnior

Mais uma vez o piloto Miguel Silva (RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel) mostra que será um dos grandes protagonistas da temporada 2025 da categoria internacional OKN Júnior. Neste sábado (15/3) ele largará pela segunda vez consecutiva da primeira fila na Copa São Paulo Light. Depois de ter largado da pole position na abertura do campeonato, nesta segunda etapa ele deixou de garantir a posição de honra no Kartódromo de Interlagos por meros 25 centésimos de segundo. Enquanto Samuel Santiago foi cronometrado em 45s748, ‘Miguelito’ ficou com a marca de 45s773, num grid de 30 fortes concorrentes, em que os 22 primeiros estão separados por menos de meio segundo.

“Foi excelente. Na volta em que eu poderia garantir a pole, peguei tráfego. Largando da primeira fila tenho condições de lutar pela vitória amanhã. Estou bem feliz com o meu kart e com o acerto da mihna equipe”, comemorou Miguel Silva, atual campeão da F-4 Júnior na Copa SP Light e na V11 Aldeia Cup, além da Parilla 125 e da Copa Esquenta Rio Garytos de Kart.

“Estamos sobrando, deixamos de ficar com a pole por posicionamento na pista na última volta. Valeu a pena todo o desenvolvimento que fizemos no chassi CRG. O grid está muito competitivo e foi muito importante garantirmos a primeira fila pra brigar pela vitória”, garante Odair ‘Dai’ Brito, chefe da equipe Dai Motorsport.

A OKN Júnior utiliza o motor italiano IAME Reedster 5, de 125cc e com refrigeração líquida. Estas unidades são fornecidas pela RBC Preparações e sorteadas entre os competidores na Copa São Paulo Light para manter a equalização de desempenho.

Confira os dez primeiros do grid da OKN Júnior: 1) Samuel Santiago, 45s748; 2) Miguel Silva, 45s773; 3) Rafael Busato, 45s859; 4) Igor Maia, 45s865; 5) Guilherme Busato, 45s874; 6) Francisco Rocha, 45s878; 7) Nicolas Guth, 45s917; 8) Alejo Caracoche, 45s934; 9) Gui Moleiro, 45s942; 10) Gustavo Bonk, 45s953.

Cronograma da OKN Júnior:

15/3 (Sábado)

Corrida 1 – 8h30

Corrida 2 – 10h30

Miguel Silva tem o apoio de RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel