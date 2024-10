Alegria e criatividade marcam o Dia das Crianças na Maternidade São Luiz Star

A Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or, promoveu uma programação especial nesta quarta-feira (9) em comemoração ao Dia das Crianças.

O evento, repleto de atividades lúdicas, começou com um show de mágica que encantou os pequenos, seguido da apresentação animada da famosa dupla Patati Patatá, que interagiu com as crianças por meio de brincadeiras, piadas e muita dança.

Em seguida, com direito a avental especial de chef de cozinha, todos participaram de uma oficina de cupcakes, onde puderam expressar a criatividade decorando os bolinhos com coberturas coloridas, chocolates, confeitos e outras guloseimas.

A atividade aconteceu no rooftop da unidade, localizada na Vila Olímpia, zona Sul de São Paulo, e contou com a presença de crianças de diferentes idades, incluindo aquelas que nasceram na Maternidade e as que aguardavam o nascimento de irmãos ou visitavam parentes nas áreas de internação.

Marcaram presença as influenciadoras Bruna Mattuti, Isabela Tacaki e Grazie Schmitt, que já foram pacientes da Maternidade Star.

O Dia das Crianças, celebrado no Brasil no dia 12 de outubro, é uma data marcada por homenagens aos pequenos, ressaltando a importância da infância e dos direitos das crianças. A comemoração, além de proporcionar momentos de diversão, tem como objetivo reforçar o compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento infantil, valorizando o cuidado e o afeto durante essa fase tão especial da vida.

Inaugurada em 2022, a Maternidade São Luiz Star, reúne toda a expertise do Hospital São Luiz, um dos mais tradicionais de São Paulo, com o serviço premium da Rede D’Or. Com o que há de mais moderno em termos de tecnologia hospitalar e corpo clínico formado por especialistas de renome, a Maternidade São Luiz Star foi a escolha de diversas personalidades brasileiras como os cantores Cristiano, Mano Valter e Projota, o jogador Kaká, Álvaro Garnero e Lou Montenegro, o apresentador Thiago Oliveira e a esposa Bruna Matuti, os influenciadores Lipe Ribeiro e Andressa Castorino, Fabiana Justus, entre outros, para a chegada de seus bebês.