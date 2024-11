Ale Peppe é tri(penta)campeão da Copa Joy ACDelco

A disputa decisiva para a definição do título da Copa Joy ACDelco aconteceu no último sábado, e Ale Peppe confirmou mais um, na verdade, mais dois títulos na categoria.

O piloto, que iniciou a temporada de 2024 como bicampeão geral e havia conquistado o título dos 300Km há algumas semanas no Velocitta, chegou a Interlagos como líder do campeonato. Na primeira corrida, Peppe obteve uma bela vitória após resistir à forte pressão de Aleandro Fortunato, outro postulante ao título.

Com o triunfo na prova inicial, Peppe largou do quinto lugar na segunda corrida, devido à inversão do grid. Ele chegou a disputar a liderança, mas focado nos pontos necessários, preferiu evitar problemas na pista. O piloto do carro #44 cruzou a linha de chegada na quarta colocação, resultado mais do que suficiente para assegurar os títulos das corridas Sprint e do Overall na categoria Extreme, consolidando assim os três títulos da temporada.

Peppe foi o primeiro campeão da história da categoria, e seus feitos vão além: ele também foi o autor da primeira pole position, da primeira vitória e da primeira volta mais rápida. Para completar, neste fim de semana, quebrou o recorde de volta mais rápida de um carro da categoria em Interlagos.

Na temporada, Peppe conquistou cinco vitórias, sendo duas no mini-endurance. Ele somou 234 pontos no total (dos quais 14 foram descartados) e garantiu os títulos do Overall com 220 pontos, da Sprint com 199, e dos 300 km com 35. Vale ressaltar que a categoria também distribui pontos extras para pole positions na corrida 1 e para voltas mais rápidas em cada prova.

Com essas conquistas, Peppe se isola como o maior campeão da Copa Joy ACDelco, com três títulos gerais. Contudo, a quem diga que o piloto pode se considerar pentacampeão, já que acumula três títulos de temporada, um título de corridas Sprint e um título de endurance, totalizando cinco troféus.

“Foi uma corrida um pouco atípica. Atrasou bastante, o que deixa a gente nervoso, e a largada lançada acho um pouco mais perigosa. Mas, no fim, deu tudo certo, apesar dos toques. Durante a prova, fui administrando, pois só precisava terminar a corrida. Não ia brigar por posição, então calculava os riscos. Mas, na hora da corrida, a gente fica meio maluco e quer passar.

Larguei em quinto e estava em segundo quando vi o Nilson (Patrone) atrás de mim. Estava animado para ultrapassá-lo, mas pensei: se ele bater e me tirar da prova, eu perco tudo. Então, na reta oposta, abri e deixei ele passar. Depois, o Eber também veio pelo mesmo lado, e fiz o mesmo. Só pensava: preciso terminar minha corrida porque o tricampeonato está praticamente garantido. Daí em diante, deu tudo certo. Terminei em quarto lugar, e o tricampeonato estava garantido”, comentou Ale Peppe, piloto do carro #44.

“Comecei a correr há nove anos, o que nem é tanto tempo assim. Aliás, estava conversando com meus amigos que minha carreira foi meio atípica, porque dizem que piloto de corrida perde mais do que ganha. No meu caso, foi o contrário: todos os anos desde que comecei, fui campeão em tudo que participei.

Fui campeão no Marcas e Pilotos Novato, na Light, depois na Super. Campeão da Cascavel de Prata, da Gold Classic, dos Reis da Pista, de kart, tricampeão da Copa Joy ACDelco, campeão das 100 Milhas de Piracicaba, tricampeão das 1000 Milhas… Graças a Deus, tive uma carreira abençoada”, completou.

Peppe, que deixará a categoria após a etapa extra de dezembro, também falou sobre sua continuidade na carreira em solo americano.

“Já estou estudando uma proposta, mas ainda vou ver. Quero descansar, porque isso aqui mexe muito com a emoção. Apesar de já falar há três anos que vou me aposentar das pistas, nunca consigo. Mas, dessa vez, acho que vou ou não. Provavelmente vou correr alguma coisa, porque ficar parado não dá.

Deixo aqui meu legado, que foi muito bacana. Quero agradecer à equipe Alpie, que foi fantástica desde o começo. Minha primeira corrida foi com eles, e foi fenomenal. Também agradeço ao High Speed Brazil, que me ajudou muito na divulgação da minha carreira. Só tenho a agradecer a todos”, concluiu Ale Peppe.

Ale Peppe conta com o apoio da Olhos em Foco, Mega Model, TSI Cars e Portal e TV High Speed Brazil.

As disputas da Copa Joy ACDelco podem ser acompanhadas pelo canal da equipe Alpie no YouTube, bem como no canal do Portal e TV High Speed Brazil em www.youtube.com/highspeedtvbr, em suas multiplataformas e nos canais da CBTV e CBTV Play.