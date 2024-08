Alan de Camargo lança sua campanha à vereador em São Caetano do Sul

No dia 20 de agosto às 19h, o empresário Alan de Camargo irá reunir amigos e apoiadores no Santuário, na Av. Pres. Kennedy, 1895, para o Lançamento Oficial da sua Campanha à Vereador de São Caetano do Sul. No evento, apresentará o Programa São Caetano Inteligente que traz um resumo das suas propostas e conversar com as pessoas sobre o que pretende realizar na sua gestão.

Nesse encontro estarão presentes o Candidato à Prefeito Tite Campanella, a Candidata à Vice-prefeita Dra. Regina Maura, o Prefeito Auricchio e o Deputado Estadual Thiago Auricchio que, juntos com Camargo, apresentarão ideias e falarão sobre os planos futuros para o município .

Alan de Camargo é empresário, fundador e Presidente do Parque Tecnológico São Caetano, primeiro hub de inovação com mais de 40 startups residentes, e criador do 1° Coworking Municipal da Região do Grande ABC. Com foco em fomentar o empreendedorismo e novas políticas para o desenvolvimento econômico e tecnológico, ele quer adequar o município à nova economia e, para isso, defende a criação de um Mandato Participativo através da utilização do aplicativo “Tem Meu Voto” onde irá falar com os eleitores sobre as pautas que serão votadas na Câmara Municipal de São Caetano.

O candidato também quer promover o Desenvolvimento Econômico por meio do debate com o poder executivo para criar diversas políticas públicas com o objetivo de estabelecer um ambiente de negócios propício à inovação. Nessa área, Camargo quer fortalecer o papel da Lei de Inovação com repasse de ISS para estimular startups e a utilização do ambiente regulatório SandBox para testagem de novas tecnologias e negócios com foco inovador.

Na área Social, ele pretende proporcionar melhores condições aos moradores com a promoção e ascensão de carreiras para estabelecer uma via de saída dos diversos programas de apoio oferecidos pela Prefeitura e na área da Educação, quer avaliar a educação a partir dados nacionais e internacionais e através da percepção dos pais e alunos para elevar a educação do município a partir de parâmetros baseados em dados reais. Nesse setor também quer fortalecer a promoção do empreendedorismo e a educação financeira.

Nas áreas de Esporte e Cultura, o candidato quer estabelecer parcerias com a iniciativa privada e poder público que visam o fortalecimento das atividades esportivas e culturais que tenham como objetivo a profissionalização para inspirar as novas gerações.

Trajetória voltada ao Empreendedorismo

Com experiência tanto no segmento coorporativo quanto no área pública, Camargo é formado em Publicidade e Propaganda com Pós-Graduação em Marketing é Certificado pela FIA em Desenvolvimento de Negócios, Liderança e Networking e Certificado pela Exame Academy como especialista em Inovação. Líder RenovaBR também é Coordenador Estadual do Livres, Membro do Conselho do Brasil Digital para Todos e do Conselho Municipal de Inovação de São Caetano do Sul.

No universo coorporativo atuou no setor de comunicação, marketing e desenvolvimento de negócios em agências de comunicação atendendo clientes como GM, Abbott, Panini, Turma da Mônica, SBT e Galderma e no setor de saúde em alguns dos principais players do mercado como EMS, Cristália e Merck.

No município Camargo realizou um trabalho voltado à cultura e economia criativa, por influência da sua mãe, Cleusa Escanho de Camargo, fundadora da Escola Municipal de Bailados de São Caetano do Sul e do Studio Giselle, onde teve a oportunidade de desenvolver a dança através de diversas atividades como Workshops, Fóruns, Espetáculos e diversos Festivais de Dança.

Lançamento da Campanha de Alan de Camargo

Data: 20 de agosto às 19h

Local: Santuário – Av. Pres. Kennedy, 1895 – São Caetano do Sul

Entrada gratuita