Alagamentos em São Paulo geram conflito entre Prefeitura e Governo Estadual

Na manhã do último sábado (1º), a cidade de São Paulo enfrentou sérios alagamentos em trechos da marginal Tietê, resultantes das intensas chuvas que atingiram a região durante a noite anterior. A forte precipitação deixou um dos principais eixos viários da metrópole submerso, criando um cenário caótico para motoristas e pedestres.

Apesar da ausência de novas chuvas, algumas áreas da marginal, especialmente nas proximidades da ponte das Bandeiras, permaneceram alagadas até o início da tarde. A situação começou a ser normalizada por volta das 14h, quando a administração municipal mobilizou caminhões para realizar a drenagem da água acumulada.

A gestão do governador Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, informou que não houve registro de extravasamento nos rios sob sua supervisão após as chuvas. Em contrapartida, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) atribuiu os alagamentos às falhas no sistema de drenagem das vias da marginal, cuja responsabilidade recai sobre a prefeitura.

A Semil destacou que nos últimos dois anos foram investidos cerca de R$ 1,7 bilhão em obras de infraestrutura na área do Tietê, incluindo a construção de piscinões e melhorias no sistema de macrodrenagem. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, rebatendo as críticas, afirmou ter alocado R$ 7,8 bilhões em ações voltadas para drenagem e prevenção de enchentes na cidade.

O impacto das chuvas não se limitou à capital. Cidades vizinhas como Diadema, Santo André e São Bernardo também enfrentaram problemas com inundações e deslizamentos. Em Guarujá, o nível de alerta chegou ao extremo devido à gravidade da situação.

A Defesa Civil havia emitido um alerta severo sobre as chuvas persistentes, enquanto em várias localidades, incluindo o litoral sul e a Grande São Paulo, os moradores lidavam com as consequências diretas das enchentes. Em Guarujá, aproximadamente 14 pessoas foram forçadas a buscar abrigo devido aos riscos de inundações e deslizamentos; seis deslizamentos já haviam sido registrados até aquele momento.

No centro da capital paulista, além dos problemas na marginal Tietê, diversas ruas enfrentaram alagamentos e córregos transbordaram nas zonas leste e norte. O Corpo de Bombeiros registrou 19 chamados relacionados à queda de árvores em decorrência das condições climáticas adversas.

Conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ainda havia 13 pontos de alagamento na cidade até o final do dia. A Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região metropolitana, reportou mais de 17 mil imóveis sem energia.

Além disso, os serviços ferroviários foram comprometidos por inundações e deslizamentos. Na linha 7-rubi da CPTM, a circulação foi suspensa entre as estações Francisco Morato e Botujuru devido à presença significativa de lama nos trilhos.

No Jardim Pantanal, um bairro conhecido por suas recorrentes enchentes devido à proximidade com o rio Tietê, a situação se agravou novamente. O prefeito Nunes esteve na área afetada e anunciou medidas emergenciais para auxiliar as famílias impactadas pela situação crítica.

Enquanto isso, a Defesa Civil mobilizou esforços para enviar ajuda humanitária a diversas cidades afetadas pelas chuvas intensas. Quatro localidades receberam suprimentos essenciais através do Fundo Social de São Paulo para amenizar os impactos da catástrofe.

Os registros pluviométricos indicaram que locais como Caieiras e Ferraz De Vasconcelos registraram volumes significativos de chuva nas últimas 12 horas. Os dados foram coletados pelo Cemaden e Inmet em parceria com a Defesa Civil.