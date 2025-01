Rota intercepta carro com 100 kg de maconha na Marginal Tietê

Equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) interceptaram um carro com 100 quilos de maconha na Marginal Tietê, região da Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo, nesta quarta-feira (29). O motorista, de 49 anos, foi preso em flagrante.

Os policiais militares receberam uma denúncia de que um carro estaria transportando grande quantidade de drogas da capital para a cidade de Rio Claro, no interior do estado.

Com as informações da placa e características do veículo, os militares iniciaram as buscas, até que encontraram o automóvel na Marginal Tietê.

Durante a verificação no carro, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que totalizaram 100 quilos.

O condutor foi encaminhado 91° Distrito Policial, no Ceagesp, onde o caso está sendo registrado.