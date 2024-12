Águia da PM intercepta aeronave com cerca de 400 tijolos de pasta base de cocaína

Uma aeronave de pequeno porte que carregava cerca de 400 tijolos de pasta base cocaína foi interceptada nesta segunda-feira (16) por policiais que estavam a bordo do helicóptero Águia da Polícia Militar no interior de São Paulo.

De acordo com a PM, a aeronave, que saiu do Mato Grosso do Sul, pousou em um aeroporto clandestino próximo ao terminal aéreo de Penápolis, na região de Araçatuba.

O piloto teria percebido a aproximação do Águia assim que desceu na pista. Ele tentou manobrar o avião e fugir, mas foi impedido pelos militares que estavam no Águia. A ação ocorreu em apoio à 4ª companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária e da Polícia Federal, responsáveis pela investigação. Viaturas do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizavam o cerco por meio terrestre.

Ainda de acordo com a polícia, um carro estava nas imediações para fazer o transbordo da cocaína. O motorista abandonou o veículo e fugiu. O piloto do avião de 33 anos e um passageiro de 45 foram presos no local.

A ocorrência está em andamento e será apresentada na sede da Polícia Federal de Araçatuba.