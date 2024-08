Agricultura de SP entrega reforma de prédios da CATI e da CDA em Fernandópolis

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP entregou, na segunda-feira (12/08), a reforma no prédio que abriga a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e a Defesa Agropecuária (CDA), em Fernandópolis, município localizado no noroeste paulista.

Com um investimento de R$ 926 mil, do Governo do Estado de SP, as obras têm como objetivo melhorar o atendimento e a acessibilidade do produtor e da população em geral. “Nesta casa, o produtor se sente seguro, onde tira suas dúvidas, troca experiências e se adequa às melhores práticas. Precisamos de espaços como esse, pois por trás dos números bilionários do agro, existem seres humanos trabalhando e construindo o nosso setor diariamente”, destacou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

A CATI promove o desenvolvimento rural sustentável com o envolvimento da comunidade, de entidades parceiras e de todos os segmentos do setor, prestando serviços de assistência técnica e extensão rural ao pequeno e médio produtor rural, com ênfase na produção animal e vegetal, conservação do solo e da água e produção de sementes e mudas.

Presente em todos os municípios paulistas, por meio das Casas da Agricultura, das 40 Regionais e dos Núcleos de Produção de Sementes e Mudas, proporciona ações práticas de desenvolvimento do agronegócio, de acordo com a realidade de cada região.

A Defesa Agropecuária defende a sustentabilidade sanitária do agronegócio paulista, por meio de ações de vigilância zoossanitárias e fitossanitárias, protegendo o solo, a segurança dos alimentos e a saúde das pessoas, animais e do meio ambiente.