Agente de Neymar desmente rumores sobre retorno ao Santos

Após um fim de semana marcado por especulações sobre um possível retorno de Neymar ao Santos, o agente do jogador, Pini Zahavi, descartou quaisquer negociações nesse sentido, afirmando que o atacante permanecerá no Al-Hilal. Em entrevista ao jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências, Zahavi esclareceu que Neymar está satisfeito no clube saudita e deve continuar até meados do próximo ano.

Zahavi foi categórico ao afirmar que não existem conversas em andamento para uma transferência do jogador. “Neymar está sob contrato e muito feliz no Al Hilal”, afirmou o agente, ressaltando ainda que apenas ele e o pai de Neymar estão autorizados a discutir o futuro do atleta. “Desconheço a origem dos rumores recentes”, completou.

As especulações sobre o retorno de Neymar ao Santos ganharam força após o clube paulista assegurar sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, com contrato vigente até meados do próximo ano e considerando a recente lesão que afastou Neymar dos gramados por mais de um ano, há possibilidade de o Al-Hilal estender seu vínculo com o jogador.