Santos e pai de Neymar discutem possível volta do craque

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, planeja um encontro com a família de Neymar, com o objetivo de esclarecer a situação contratual do jogador com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O interesse do clube paulista é viabilizar o retorno do craque à Vila Belmiro na próxima temporada.

Recentemente, o Santos divulgou um vídeo emocionante em comemoração ao título da Série B, refletindo o desejo de reviver momentos gloriosos com o retorno de um dos seus maiores ídolos. Contudo, o regresso de Neymar depende inicialmente da rescisão de seu contrato com o clube saudita, uma negociação que ainda não está em curso.

A reunião marcada para a próxima semana reunirá Marcelo Teixeira, alguns membros da diretoria santista e o pai de Neymar. Nos bastidores, a intenção do Santos é clara: eles estão dispostos a envidar todos os esforços necessários para assegurar a volta do atacante em 2025, já contando com um projeto financeiro estruturado para tal finalidade.

Segundo informações obtidas pela reportagem, não existe uma proposta formal por parte do Santos até o momento. A diretoria opta por uma abordagem cautelosa, visando estar em sintonia com a família do jogador no momento em que ele se tornar disponível no mercado — seja no início ou no meio do próximo ano, quando termina seu vínculo com o Al-Hilal.

O pai de Neymar conduz as negociações diretamente com os representantes sauditas para discutir uma possível rescisão contratual. Entretanto, tal acordo é considerado complexo devido às altas cifras envolvidas e à importância da marca Al-Hilal no cenário internacional.

O Santos espera que este encontro forneça uma visão mais clara sobre as possibilidades de ação a curto prazo. Ícone do clube, Neymar foi convidado para assistir ao jogo contra o CRB na Vila Belmiro, mas sua presença foi impossibilitada devido a compromissos estabelecidos pelo Al-Hilal relacionados à sua recuperação de uma lesão muscular.