Agenda Viva SP: Turismo lança 500 eventos em nova plataforma do Governo de SP

Em ação conjunta entre as secretarias de Turismo e Viagens, de Cultura, Economia e Indústria Criativas, de Desenvolvimento Econômico, de Esportes, de Agricultura e Abastecimento e InvestSP, o Governo do Estado de São Paulo lança nesta quinta-feira (15), às 10 horas, no Palácio dos Bandeirantes, a Agenda Viva SP, projeto que concentra eventos públicos e privados celebrando a riqueza cultural, agrícola, econômica, turística e esportiva em todo o Estado.

Desenvolvida de maneira intuitiva, a plataforma simplifica a busca por atividades, oferecendo uma experiência centralizada e uma interface amigável. Nesta primeira etapa, a Setur-SP incluiu 500 eventos que acontecerão até o fim deste ano.

No total, em 2024, a Setur-SP identificou 1.832 eventos turísticos que acontecem de janeiro a dezembro, em 246 municípios do estado. As estimativas do Centro de Inteligência e Economia do Turismo (CIET), ligado à pasta, apontam para impacto econômico de R$ 65,4 bilhões para a economia do estado, a partir de receita direta de R$ 23,8 bilhões. O público esperado, ainda de acordo com o cálculo do CIET, deve ultrapassar os 79,2 milhões considerando todos estes festejos turísticos.

“O Estado de São Paulo é rico em eventos culturais, entretenimento, corporativos e esportivos e, com isso, tem-se um calendário muito extenso. Reunir todos em uma plataforma, destaca e traz a visibilidade que um evento precisa para ser sucesso. O turismo celebra estes eventos porque em cada um deles há desenvolvimento econômico e de oportunidades de empregos diretos e indiretos. O turismo está em tudo”, destaca o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Para se chegar aos eventos cadastrados, a Setur-SP divulgou no site o formulário de cadastro de eventos geradores de fluxo turístico para prefeituras, regiões turísticas e organizadores de eventos.

Entre os principais eventos, destaque para a Festa da Uva de Jundiaí, Carnaval; Expoflora, em Holambra; Festa das Flores e Morangos, em Atibaia; Agrishow, em Ribeirão Preto; Semana Internacional de Vela de Ilhabela, Feira do Bordado, em Ibitinga; Festa do Peão de Barretos, entre outros.

A agenda Viva SP concentra programações das mais variadas áreas, como cultura, turismo, negócio, gastronomia e agricultura. Além de iniciativas públicas, qualquer entidade privada, produtor cultural ou artista independente pode cadastrar suas atividades.