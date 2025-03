Museu do Café em Santos comemora 27 Anos com música, yoga e cultura

É hora de celebrar com muita música e café: o Museu do Café em Santos, ponto turístico indispensável em qualquer roteiro na Baixada Santista, completa 27 anos com música, curso sobre café e yoga. Esse é apenas um dos destaques da programação nos espaços culturais da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Entre os dias 15 a 21 de março, o público pode conferir desde um grande clássico do cinema brasileiro exibido gratuitamente à apresentação de um pianista canadense, passando por show de Hip Hop e peça infanto-juvenil. No interior, a itinerância da exposição “O Cinema de Billy Wilder” continua, chegando agora em Botucatu. Esses e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP (https://agendavivasp.com.br/).

Na capital paulista, o Museu da Língua Portuguesa exibe “Limite” (1931), de Mário Peixoto, considerado por críticos o melhor filme da história do cinema nacional. Já o Museu Catavento recebe a peça “Mary e os Monstros Marinhos”, que conta a história da paleontóloga inglesa Mary Anning. Para os fãs de música erudita, a Estação CCR das Artes recebe o pianista canadense Marc-André Hamelin e, para os fãs de música urbana, o show da rapper Cris SNJ, na Fábrica de Cultura Diadema, é uma boa pedida.

No interior, o MIS Experience 360º leva a Botucatu a exposição “O Cinema de Billy Wilder” por meio da tecnologia de Realidade Virtual. Portanto óculos VR, o público pode visitar a mostra que ficou em cartaz na capital paulista em 2024. Já em Araras, a humorista paranaense Bruna Louise é destaque no Teatro Estadual de Araras.

Confira todos os destaques:

Aniversário do Museu do Café com música e yoga

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos.

Quando? Dia 15 de março. Sábado, 15h (show); 10h e 17h (aula de yoga).

Neste sábado, 15, o Museu do Café em Santos apresenta programação especial para o seu aniversário de 27 anos. Além de workshop com a barista Pri Gusmão (inscrições esgotadas), o museu promove aulas de yoga e show da cantora Leticia Caires, cantando clássicos da Bossa Nova e da MPB.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Café com Música e Yoga .

Melhor filme brasileiro de todos os tempos no Luz na Tela

Onde? Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo.

Quando? Dia 20 de março. Quinta-feira, às 19h.

O filme nº1 na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), “Limite”, de Mário Peixoto, ganha sessão gratuita, com direito a pipoca e refrigerante. Lançado em 1931, o longa-metragem é uma obra única na cinematografia brasileira, marcada por sua experimentação artística em diálogo com as vanguardas da época, e conta as histórias de um homem e duas mulheres que estão à deriva em um barco.

Pianista canadense em recital na Estação CCR das Artes

Onde? Estação CCR das Artes. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 16 de março. Domingo, às 18h.

O pianista canadense Marc-André Hamelin apresenta recital solo na recém-inaugurada Estação CCR das Artes. Na ocasião, são apresentadas peças de Haydn, Beethoven, Medtner e Rachmaninov.

R$ 42 (meia) a R$ 150 (inteira)

Classificação: 10 anos.

Mais informações .

Peça sobre paleontóloga inglesa no Museu Catavento

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo.

Quando? Dia 18 de março. Terça-feira, às 10h30 e às 13h.

O Museu Catavento recebe o espetáculo “Mary e os Monstros Marinhos”, da Companhia Delas, para duas apresentações no dia 18 de março. Paleontóloga inglesa, Mary Anning (1799-1987) foi responsável por descobertas referentes aos fósseis de animais marinhos. Sua história virou filme em “Ammonite”, de Francis Lee, no qual a cientista foi interpretada por Kate Winslet.

Cris SNJ leva Hip Hop à Fábrica de Cultura Diadema

Onde? Fábrica de Cultura de Diadema. R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema.

Quando? Dia 15 de março. Sábado, às 20h30.

O Hip Hop de Cris SNJ chega à Fábrica de Cultura Diadema com apresentação especial da rapper da Zona Sul de São Paulo. No repertório, estão obras como “Se Tu Lutas”, “A Caminhada”, “Grana” e “Pensamentos”, entre outros sucessos da artista.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Castelos medievais no Museu de Arte Sacra

Onde? Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo.

Quando? Dia 15 de março. Sábado, às 15h.

Neste sábado, o Museu de Arte Sacra promove gratuitamente a palestra “Castelos medievais: história e estilos”. A atividade enfoca não apenas a arquitetura dessas construções, que permeiam o imaginário de histórias até os dias de hoje, mas também aspectos históricos, sociais e culturais.

Entrada Gratuita (por meio de doação de 1kg de alimento não perecível).

Classificação: Livre.

Mais informações .

MIS Experience leva exposição de Billy Wilder a Botucatu

Onde? Pinacoteca Fórum das Artes. Rua: General. Telles, 1040 – Centro, Botucatu.

Quando? De 12 de março a 14 de abril. De quarta a sexta-feira, das 8h30 às 21h; Sábado e domingo das 11h às 00h.

A itinerância da exposição “O Cinema de Billy Wilder”, do Museu da Imagem e do Som (MIS), continua por meio do projeto MIS Experience 360º. Agora, é a cidade de Botucatu que recebe a exposição, na qual os visitantes podem explorar os cenários e conteúdos por meio de óculos de realidade virtual.

Trio Trincheira no Conservatório de Tatuí

Onde? Teatro Procópio Ferreira. Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí.

Quando? Dia 16 de março. Domingo, às 16h.

O Teatro Procópio Ferreira, em Tatuí, recebe o Trio Trincheira para o show de lançamento do seu primeiro álbum. O concerto ‘Sina de Sertão’ leva o título de uma composição de Odair Junior e traz influências da música caipira e raiz.

Show de stand-up comedy no Teatro Estadual de Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 – Centro, Araras.

Quando? Dia 20 de março. Quinta-feira, às 21h.

A humorista paranaense Bruna Louise chega ao Teatro Estadual de Araras com o show de “O que passa na cabeça dela?”. Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Louise é um dos maiores nomes da comédia stand-up brasileira da atualidade.

Entrada Gratuita.

Classificação: 14 anos.

Mais informações.

Domingo Musical no Museu Felícia Leirner

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 16 de março. Domingo, às 11h.

Neste domingo, o Museu Felícia Leirner apresenta o show “Um Canto na Serra”, com Fabrício dos Santos. O show une viola caipira, guitarra e violão e traz desde obras de grandes compositores até músicas autorais, inspiradas na vivência nas montanhas.