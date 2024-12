AFROPUNK Experience São Paulo confirma LUDMILLA no line-up

Para encerrar o ano em que realizou sua maior edição em Salvador e expandir sua plataforma cultural para outras partes do país, o AFROPUNK Brasil anuncia novidades para seu último ato: o AFROPUNK Experience São Paulo. O evento itinerante anuncia que, devido a questões pessoais imprevistas por parte da artista estadunidense, a rapper Doechii cancelou sua participação no line-up. Com shows nacionais de Anelis Assumpção cantando Legalize It (icônico álbum do jamaicano pioneiro de reggae/ska, Peter Tosh), a sereiona Rachel Reis, o músico Yago Oproprio, a programação traz também a cantora ganense-americana Amaarae pela primeira vez ao Brasil, e convida LUDMILLA para incendiar o evento com todo o seu gingado e energia. O AFROPUNK Experience São Paulo acontece na próxima semana, dia 14 de dezembro (sábado), no Parque Villa-Lobos, e ainda há ingressos disponíveis. Confira aqui.

Nome que segue revolucionando a cena musical nacional, LUDMILLA esteve presente no AFROPUNK Brasil, em Salvador, em 2023. A headliner apresentou um show memorável inflamando os afropunkers com hits de todas as suas eras, indo do funk ao pagode. Agora, a Rainha do Numanice (que acaba de anunciar que será mamãe) prepara um mega show como parte essencial desta comemoração à cultura afro-diaspórica. Neste ano, a plataforma cultural AFROPUNK faz sua estreia em São Paulo após sucesso do evento itinerante em Belém, em setembro, e com a recente edição do festival completo em Salvador – reunindo mais de 52 mil afropunkers na Bahia.

Desde 2020 no Brasil, ampliando a roda que aplaude a cultura afro-diaspórica, o AFROPUNK é um momento aguardado ano após ano. Em 2024, o evento tem como patrocinador master o Banco do Brasil (BB), que apresenta a edição garantindo 20% durante todo o resto do período de vendas para todos os clientes BB com cartões Ourocard Visa. Heineken é a patrocinadora oficial. Vivo, Coca-Cola e Sprite são apoiadoras. O AFROPUNK Experience São Paulo é uma realização IDW COMPANY – CONTEÚDO E ENTRETENIMENTO.

A produção do AFROPUNK Brasil disponibiliza um canal para o fã que optar por reembolso ou crédito após o cancelamento. Clique aqui e saiba mais.

Confira o line-up completo do AFROPUNK Experience São Paulo, abaixo:

LUDMILLA

Amaarae

Yago Oproprio

Rachel Reis

Anelis Assumpção canta Legalize It

SERVIÇO

AFROPUNK Experience São Paulo

Data: 14 de dezembro

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo

Ingressos: Link