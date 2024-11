AfroDay 2024: Cultura Afro-Brasileira em Destaque no Teatro FECAP

Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, o Coletivo Negro Maria Leal – FECAFRO e a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) apresentam o AfroDay 2024, um evento que celebra a cultura afro-brasileira e promove discussões essenciais sobre representatividade e igualdade racial. O evento ocorre hoje, dia 13 de novembro, das 18h30 às 20h40, no Teatro FECAP, trazendo ao palco vozes de destaque e ativações culturais inspiradoras.

O AfroDay 2024 contará com a presença de grandes nomes, como a jornalista e especialista em Direitos Humanos Jamile Barreto; o head de Sport da Amazon Brasil e fundador da “Tem Jogo | Estágio e Trainee Pedro Virissimo; o cantor, compositor, produtor e fundador da assessoria “O Circo” Thiago Malakai; e a Team Lead de Consumer Electronics da Amazon Brasil, Marcela Assis. Esses convidados compartilharão suas experiências e perspectivas em uma roda de conversa, discutindo temas como racismo estrutural, inclusão e a importância da diversidade no Brasil contemporâneo. A programação visa inspirar o público a refletir sobre os desafios e avanços na luta pela igualdade racial.

As ativações de abertura ficarão por conta do Grupo de Dança Cabal of House e da DJ K-Mina, que trarão ritmos afro-brasileiros e internacionais ao palco, criando uma atmosfera de celebração e conexão com as raízes africanas. A apresentação inicial promete envolver e sensibilizar o público, reforçando a importância da cultura negra no cenário artístico e social.

Com o apoio técnico e logístico da FECAP, o AfroDay 2024 será um espaço de aprendizado, celebração e troca de experiências, fortalecendo o compromisso da instituição com a promoção da diversidade e inclusão em seus espaços.

Instagram do evento: https://www.instagram.com/fecafro?igsh=MWd3MWhhNTN5OWJnbQ==

Link de inscrição: https://forms.gle/9p2qS9Wc7KAKCGBV6