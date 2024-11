Aeroportos regionais e desembarques internacionais puxam alta do desempenho do turismo paulista

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo divulga nesta sexta-feira, 8, o balanço trimestral do turismo no Estado, e destaca a evolução no número de passageiros internacionais (7,52%) nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, batendo 4,4 milhões de viajantes; e o aumento no fluxo de passageiros em voos pelo interior paulista (10,67%), ultrapassando meio milhão, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).

“O comparativo trimestral ajuda a entender a evolução do turismo no Estado de São Paulo”, afirma Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. “Os dados mostram a importância da conectividade aérea e viária; o crescimento dos empregos no turismo; o aumento do número de empresas ligadas ao setor; e a alta nos meios de hospedagem, puxada pelas férias, grandes shows e eventos”.

Até o final deste ano, o Estado de São Paulo deve registrar um número recorde de passageiros pelos aeroportos. Os voos domésticos e internacionais para os três principais aeroportos devem bater 77 milhões de passageiros. Com a retomada dos voos comerciais e os investimentos para oito aeroportos regionais paulistas: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Ribeirão Preto, o fluxo deve avançar ainda mais.

O Aeroporto Bartolomeu de Gusmão, de Araraquara, recebeu R$ 1,6 milhão em obras estruturais no primeiro ano. O de São Carlos recebeu R$ 1,2 milhão em melhorias nas áreas alfandegária e comercial. O de Franca, R$ 1,5 milhão em obras estruturais e de navegação aérea. Recentemente, foram retomados os voos em Araraquara.

De acordo com o balanço trimestral divulgado pela Setur-SP, cinco dos seis indicadores secundários do turismo paulista: aeroportos, rodovias, terminais rodoviários, empresas do setor, empregos e hospedagem cresceram no terceiro trimestre (julho, agosto e setembro), se comparado ao mesmo período de 2023. O último trimestre ainda foi responsável por 13.735 novos empregos formais diretos no setor turístico.

O número de novas empresas em atividades características do turismo teve um aumento de 44%, com destaque para o setor de locação de veículos, que cresceu 9,34% nos primeiros nove meses do ano. Até setembro deste ano, o número de empresas formais ativas em atividades características do turismo no estado de São Paulo era de 335.044. O CIET realiza, a cada trimestre, um monitoramento comparativo dos seus indicadores secundários em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O objetivo é avaliar o desempenho do setor de turismo no estado de São Paulo.

Desempenho dos meios de hospedagem

No terceiro trimestre deste ano, a taxa de ocupação média nos meios de hospedagem no estado ficou 2,3 pontos percentuais (61,7%) acima do registrado no terceiro trimestre de 2023 (59,4%). Na capital, o aumento foi de 4,6 pontos percentuais, avançando de 61,6% para 66,2%. Já a diária média apresentou variação positiva de 13,01% para o estado (R$ 438,58) e 12,83% para a capital paulista (R$ 485,42) na comparação do terceiro trimestre de 2024 com o mesmo período de 2023. Por fim, o RevPAR médio (Receita por quarto disponível) no período de janeiro a setembro de 2024 apresentou aumento de 6,88% no estado (R$ 242,35) em relação ao mesmo período de 2023.