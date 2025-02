Aeroporto Dr. Leite Lopes dá início à segunda fase das obras do novo Boulevard

Nesta semana, a concessionária Rede VOA deu início à segunda fase das obras de melhorias do novo Boulevard do Aeroporto Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto, que faz parte do Programa de Concessões de Aeroportos Regionais da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

O projeto do novo Boulevard contempla parte do terminal de passageiros e irá revitalizar todo o sítio aeroportuário, resultando em uma nova experiência para os viajantes que utilizam o aeroporto, que recebe cerca de 700 mil pessoas anualmente. Além disso, haverá alterações no acesso viário, incluindo a construção de uma passarela de pedestres e de um novo portão de desembarque de passageiros.

Nessa fase, estima-se o aumento de seis mil metros quadrados no local construído do aeroporto, que saltará de 3,6 mil para 9,6 mil metros quadrados. A área do novo Boulevard terá três mil metros quadrados. Além disso, o espaço contará com novos estabelecimentos comerciais e gastronômicos, o que irá proporcionar mais conforto aos usuários.

A previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre deste ano. Além disso, a reforma no Dr. Leite Lopes também prepara o aeroporto para o desejado processo de internacionalização.

Por conta das intervenções, o acesso ao aeroporto foi alterado nesta quinta-feira (6), tendo a entrada principal fechada. Os veículos devem se manter à esquerda, seguindo pela via secundária, e o acesso de pessoas ao Terminal de Passageiros será momentaneamente realizado pelo portão de desembarque, não mais pelo embarque.