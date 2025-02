Aeroporto Campo de Marte acumula 126 ocorrências de aeronaves em 10 anos

Nos últimos dez anos, o Aeroporto Campo de Marte, situado em São Paulo, tem enfrentado uma série de incidentes aéreos, totalizando 126 ocorrências, das quais cinco foram classificadas como graves. Os dados são provenientes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que também contabilizou oito acidentes, alguns com consequências fatais.

O aeroporto voltou a ser foco de atenção após um recente acidente aéreo nas imediações. Na última sexta-feira (7), um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste da capital paulista, resultando na morte de duas pessoas e ferimentos em seis outras. A localização da queda ocorreu a aproximadamente cinco quilômetros do Campo de Marte.

Histórias trágicas têm se acumulado ao longo dos anos no histórico do aeroporto. Um dos pontos críticos é o bairro da Casa Verde, na zona norte, onde as residências estão posicionadas ao longo das rotas de voo das aeronaves.

Um caso notável ocorreu em março de 2023, quando um helicóptero caiu na Barra Funda, também na zona oeste, resultando em quatro mortes. A aeronave colidiu com uma árvore de cerca de 15 metros antes de atingir o solo em uma área desativada.

Outro incidente significativo aconteceu em julho de 2020, quando um avião bimotor BE-58, prefixo PR-OFI, caiu e pegou fogo nas proximidades do aeroporto durante a aproximação para pouso. O acidente ocorreu na Avenida Braz Leme e resultou na morte de uma pessoa. O avião havia partido de Ubatuba e não tinha autorização para operar como táxi aéreo.

Em 29 de julho de 2018, um acidente envolvendo um bimotor turboélice da Hawker Beechcraft causou a morte do piloto Antonio Traversi após três tentativas frustradas de pouso. O incidente foi atribuído a falhas no trem de pouso e deixou outros seis feridos.

No mesmo ano, um monomotor Cessna C-210 caiu em uma área residencial em Santana logo após a decolagem do Campo de Marte. O acidente resultou em duas mortes e seis feridos, além de causar danos significativos às propriedades locais devido ao vazamento de combustível e ao incêndio que se seguiu.

Além desses casos mais recentes, o passado do Campo de Marte está repleto de tragédias. Em 2016, um acidente envolvendo o ex-presidente da Vale, Roger Agnelli, culminou na morte dele e da sua família logo após a decolagem. O monomotor estava registrado em seu nome e tinha como destino o Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro.

A seguir, uma lista resumida dos acidentes notáveis associados ao aeroporto:

2007 : Jato Learjet 35 colidiu com casas na Casa Verde ; 10 mortos .

: colidiu com casas na ; . 2006 : Helicóptero contratado pela Eletropaulo caiu e explodiu; 3 mortos .

: caiu e explodiu; . 2003 : Helicóptero em treinamento teve queda fatal; instrutor morreu .

: teve queda fatal; . 1995 : Cessna caiu na Avenida Santos Dumont ; 6 mortos .

: caiu na ; . 1984 : Táxi-aéreo atingiu residências no Carandiru ; 7 mortos .

: atingiu residências no ; . 1977 : Piloto José Carlos Pace morreu em queda logo após a decolagem.

: morreu em queda logo após a decolagem. 1962: Colisão aérea entre um voo da Vasp e um bimotor Cessna; 26 mortos.

A recorrência destes acidentes destaca a necessidade contínua de medidas rigorosas para garantir a segurança operacional no Aeroporto Campo de Marte e nas áreas adjacentes.