Governo inicia obras da nova unidade de urgência e emergência do HC de Ribeirão Preto

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou neste sábado (8) o início das obras da nova unidade de urgência e emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Com um investimento de R$ 526,3 milhões, a estrutura ocupará uma área de 57.825 m².

“Hoje, a gente dá um grande passo. Esse hospital vai fazer a diferença e vai beneficiar não só a região de Ribeirão Preto, mas o Brasil inteiro. São Paulo faz quase 60% dos procedimentos de média e alta complexidade do país. Vamos ter os melhores equipamentos com os melhores profissionais”, afirmou Tarcísio de Freitas.

Com a nova estrutura, cerca de 3,5 milhões de habitantes das regiões de Ribeirão Preto, Araraquara, Barretos e Franca serão beneficiados com atendimento especializado em alta complexidade. A obra será realizada em duas fases. A primeira receberá investimento de R$ 64 milhões, dos quais R$ 34 milhões são do Tesouro Estadual e R$ 30 milhões provenientes de emendas parlamentares.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, prefeitos da região e outras autoridades.

“É um dia histórico na saúde de Ribeirão Preto. Esse é sonho antigo da cidade e um sonho antigo da USP. Nós já temos uma unidade na região central de 180 leitos e vamos agora para uma unidade de 400 leitos em um local mais apropriado. Eu não tenho dúvidas de que o SUS cresce muito na cidade”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

Estrutura do hospital

Atualmente, o hospital conta com 183 leitos. Com a nova unidade, serão acrescentados 217 leitos, distribuídos entre urgência e emergência adulto e pediátrico, CTIs adulto e pediátrico, queimados, áreas cirúrgicas e clínicas, pediatria, isolamento, neurologia e leitos de apoio.

As especialidades atendidas no hospital são medicina de emergência, cirurgia de urgência e trauma, neurologia, clínica médica, pediatria, neurocirurgia, cirurgia de cabeça e pescoço, traumatologia ortopédica, radiologia, nefrologia, ginecologia, psicologia e assistência social.

A unidade é uma das 50 instituições da região de Ribeirão Preto beneficiadas pela Tabela SUS Paulista, que complementa em até cinco vezes o recurso que hospitais e instituições filantrópicas recebem do Ministério da Saúde. Até o momento, o Hospital das Clínicas já recebeu mais de R$ 123 milhões.