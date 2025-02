Aeroporto de Guarulhos registra aumento no número de passageiros em janeiro

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, continua a ser um dos principais hubs aéreos do continente. Em janeiro de 2025, a GRU Airport, concessionária do aeroporto, registrou um crescimento de 5% na movimentação de passageiros em relação ao mesmo mês de 2024. Além disso, o número de voos aumentou 5,7%, totalizando 25,6 mil decolagens e pousos.

Entre os destinos mais procurados, destacam-se Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Confins (MG), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE). No cenário internacional, as cidades de Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Miami (Estados Unidos), Lisboa (Portugal) e Madri (Espanha) lideraram as preferências dos passageiros.

O mês de janeiro, tradicionalmente marcado pelo período de férias escolares, teve uma movimentação ainda mais intensa. Entre as novidades, Porto Alegre entrou para a lista dos destinos mais visitados do Brasil.

Em 2024, o aeroporto atingiu um recorde histórico, com 43,6 milhões de passageiros. A companhia aérea LATAM foi a líder em participação no volume de passageiros, com 53%, seguida pela GOL com 21%.

Além de seu papel fundamental no transporte aéreo, o Aeroporto Internacional de São Paulo continua a se destacar por sua infraestrutura. Com mais de 300 estabelecimentos comerciais, incluindo farmácias, lojas de vestuário, perfumarias, e serviços como cabeleireiros e barbearias, o aeroporto oferece uma experiência completa para os passageiros. Em 2024, 54 novos estabelecimentos foram inaugurados, ampliando ainda mais as opções de compras e serviços. Os viajantes também podem usufruir de 24 salas VIP, distribuídas pelos três terminais, com serviços como banheiros exclusivos, espaço kids, buffet completo e cardápios à la carte.

Os viajantes contam com o novo serviço Valet Itaú Personnalité, disponível no embarque do Terminal 3. O serviço funciona diariamente, das 06h às 23h, por R$ 50,00, incluindo manobrista, oferecendo mais comodidade, segurança e agilidade para quem precisa estacionar seu veículo com praticidade e rapidez.