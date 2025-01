São Paulo é o destino mais procurados pelos viajantes em 2024

A empresa Decolar analisou o comportamento dos viajantes ao longo de 2024 e revela os 20 destinos nacionais e internacionais mais procurados, com destaque para a liderança das cidades de São Paulo e Santiago. O levantamento também analisou a procura do Brasil como destino de viagem dos estrangeiros, bem como a busca por passagens aéreas no período, revelando tendências.

“De acordo com a nossa análise, a busca por passagens aéreas nacionais cresceu 17% durante 2024 em comparação a 2023, enquanto a procura por destinos internacionais registrou um aumento de 10%”, diz Richard Santos, gerente de Produtos Aéreos da Decolar. “A capital paulista e Santiago, no Chile, dominaram o ranking dos destinos mais procurados, refletindo a preferência por grandes metrópoles e culturas diversificadas.”

ESTRANGEIROS NO BRASIL

Além das viagens dos brasileiros, o estudo da Decolar também apontou um crescimento de 21% na procura de estrangeiros pelo Brasil em 2024, em comparação ao ano anterior. As capitais São Paulo, Rio e Belo Horizonte estão entre os três destinos mais desejados pelos visitantes internacionais. “Entre os países com maior busca pelo Brasil, destacam-se Chile, Argentina, Estados Unidos e Portugal”, finaliza Santos.

Sobre o levantamento

O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas nacionais e internacionais no site e app da Decolar para viagens de janeiro a dezembro de 2024.