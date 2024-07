Adolescente de 13 anos é esfaqueada a caminho da escola em São Paulo

Uma adolescente de 13 anos foi esfaqueada a caminho da escola em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Jovem foi seguida por homem encapuzado. Imagens de câmera de segurança mostram o suspeito logo atrás da adolescente, com as mãos no bolso. A polícia trabalha com a hipótese de vingança, segundo a TV Bandeirantes.

Ela foi atacada pelas costas na rua Professora Renilde de Almeida, no Parque Imperial, por volta das 6h40 de quinta (25). A rua tinha pouco movimento no momento do crime.

Veja:

Adolescente recebeu alta no domingo (28), informou a Prefeitura de Barueri ao UOL. Ela ficou internada no Hospital Francisco Moran e passou por cirurgia para retirar um dos rins.

Homem de 20 anos foi preso nesta segunda-feira (29). Ele confessou o crime e foi indiciado por tentativa de feminicídio, informou a Secretaria de Segurança Pública. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial de Barueri. Como o suspeito não teve a identidade revelada pela polícia, não foi possível localizar a defesa dele, mas o espaço segue aberto para manifestações.