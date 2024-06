Adolescente da Fundação CASA Guarujá vence regional do Torneio de Tênis de Mesa

O jovem Gustavo (nome fictício), que cumpre medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Guarujá, conquistou nesta terça-feira (25/06) a seletiva regional do Torneio Estadual de Tênis de Mesa. A competição, organizada pela própria Fundação CASA, é uma das iniciativas voltadas para a reinserção social dos jovens.

Com três vitórias em três jogos, Gustavo venceu a fase final contra dois adolescentes do CASA Peruíbe e um do próprio CASA Guarujá. Com o desempenho, os dois centros socioeducativos da Divisão Regional Litoral (DRL) da Fundação CASA levarão quatro jovens cada para a fase estadual.

“Hoje foi um dia especial para mim. Estou radiante com essa vitória, que mostra o quanto o esporte tem sido essencial na minha vida, me ajudando a crescer e superar desafios”, celebrou Gustavo.

Para Rosangela Domingos, supervisora técnica da DRL e responsável pela organização da etapa, a modalidade é uma poderosa ferramenta para a socioeducação. “O tênis de mesa proporciona aos adolescentes um meio lúdico e prazeroso de desenvolver novas habilidades. Sua acessibilidade e versatilidade tornam um esporte ideal para promover valores fundamentais, como respeito pelo adversário e a capacidade de lidar com maturidade nas vitórias e derrotas”, afirmou.

No total, 24 adolescentes dos CASAs Mongaguá, Peruíbe, Vila de São Vicente e Guarujá, localizados na Baixada Santista, e dos CASAs de Diadema, Santo André II e São Bernardo I, do Grande ABC, participaram da seletiva regional, que contou com fases classificatórias e eliminatórias.

“Iniciativas como o tênis de mesa são fundamentais para o desenvolvimento físico, mental e social dos jovens em medida socioeducativa. A disciplina, foco e o espírito competitivo são incentivados por meio dessa atividade esportiva”, reforçou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

Sobre o Torneio

O Torneio Estadual de Tênis de Mesa da Fundação CASA está em sua sétima edição e reunirá cerca de 84 adolescentes, de ambos os sexos, em internação no Estado de São Paulo. As partidas ocorrerão no Ginásio Poliesportivo Domingos Bartolomeu Preto, em São Bernardo do Campo, na próxima terça-feira (02/07). A etapa é organizada pela equipe da Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA.