Adoção de cães e gatos: saiba como buscar o serviço na capital paulista

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), promove a adoção de mais de 200 animais disponíveis no Centro Municipal de Adoção. São cães e gatos, entre filhotes e adultos, de diferentes portes, cores e pelagens, que esperam por um lar.

Os animais disponíveis para adoção estão devidamente vacinados, vermifugados, castrados, identificados por microchip e possuem Registro Geral do Animal (RGA), conforme Lei Municipal nº 13.131/01. Os interessados podem acessar a página da Cosap sobre adoção e consultar as fotos dos animais disponíveis, como é caso de Lisa, uma gata com estimados quatro anos, descrita como dócil, porém tímida.

No dia da adoção, o cidadão deverá levar uma coleira com guia se for adotar um cão ou uma caixa de transporte, caso adote um gato. Além disso, o tutor também precisa apresentar o Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência recente (dos últimos três meses) e pagar uma taxa pública de R$ 31,20.

A Cosap reforça as práticas da guarda responsável, um conjunto de regras básicas que devem ser seguidas pela família que decide adotar a fim de garantir a saúde física e mental, a segurança e o bem-estar do novo membro da família. Adotar um animal de estimação é um ato de grande responsabilidade. Não basta apenas ter a intenção de adotar, é necessário que o possível tutor seja consciente quanto às responsabilidades assumidas quando da escolha de tutelar um animal de estimação o que inclui, entre outras, manutenção em local adequado ao porte e espécie, provisão de alimento, abrigo, higiene e provisão, inclusive, dos recursos financeiros necessários para garantir atendimento veterinário de maneira regular ao longo de toda a vida do animal. Por isso, é importante ter em mente que o cão ou gato viverá em média doze anos ou mais e que necessitará de atenção e cuidados permanentes ao longo de toda a vida.

Cartão Cuida Bem Idoso

Muitos animais alojados na Cosap que aguardam por uma chance de serem adotados são idosos. Como forma de incentivar a adoção desses pets, a pessoa que decidir levar para casa um cão ou gato acima de oito anos recebe o cartão Cuida Bem Idoso, que permite atendimento prioritário e vitalício desse animal em qualquer um dos quatro Hospitais Veterinários Públicos da capital.

Para saber mais, acesse a página da Cosap.

Serviço – Adoção de Cães e Gatos

Endereço: Santa Eulália, 86 – Santana.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados das 9h às 15h.

Documentos necessários para adoção: CPF, RG e comprovante de residência. Não esqueça da caixa de transporte própria para animais (para adoção de gatos) ou coleira com guia (para adoção de cães).

Taxa municipal referente à adoção: R$ 31,20.

Mais informações: 2974-7892