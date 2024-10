ACSP e ADVB debatem tendências e desafios do agronegócio brasileiro

Na quinta-feira (31), às 8h30, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), por meio do seu Conselho do Agronegócio, e a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) realizam o “Fórum Tendências para o Agro Brasileiro”. O encontro contará com as participações de Roberto Mateus Ordine, presidente da ACSP, Tirso de Salles Meirelles, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), Arnaldo Jardim, Deputado Federal, entre outras autoridades.

O evento reunirá empresários, autoridades governamentais, parlamentares e as principais lideranças institucionais do setor para debater as tendências para o agronegócio brasileiro considerando os impactos, problemas, soluções e oportunidades no contexto dos seguintes temas: mudanças climáticas e sustentabilidade; vulnerabilidade a eventos climáticos extremos; produtividade; segurança alimentar; atitudes preventivas; e impactos econômicos.