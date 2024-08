Acontece neste domingo (25/08) a Corrida São Vicente Nova Odessa Running ‘Rock and Run’

Acontece neste domingo (25/08) a edição 2024 da Corrida São Vicente Nova Odessa Running “Rock and Run”, com provas de 5 km, 10 km e caminhada pet. O evento faz parte do calendário esportivo anual, conta com apoio institucional da Prefeitura local e tem largada marcada para as 7h, na Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, na Avenida Brasil, altura do Jardim Marajoara.

Durante e após o percurso, os participantes poderão desfrutar das belíssimas paisagens do Jardim Botânico Plantarum, o maior jardim botânico privado da América Latina em número de espécies catalogadas, e ainda prestigiar um show exclusivo da banda de rock Over Jagger.

A prova contará com distâncias de 5 km (com largada às 7h10), 10 km (com largada às 7h), e a tradicional “pet-minhada”, que acontecerá após a largada dos 5 km – sendo esta, segundo os organizadores, uma ótima oportunidade de os atletas participarem com seus animais de estimação.

A premiação inclui troféus até o 5º colocado no geral e até o 3º colocado em cada faixa etária (de 5 em 5 anos). Após a prova, os atletas serão recebidos com um café da manhã oferecido pelos Supermercados São Vicente, patrocinador oficial do evento, com degustação de café, suco natural, kombucha, bebida proteica, tâmara, pasta de amendoim, refrigerante natural, linguicinha e mais – e sempre ao som da banda Over Jagger.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer da cidade, Renan Reis, “esta é mais uma edição da tradicional corrida Nova Odessa Running, que mais uma vez tem recorde de inscritos”. “Isso mostra o quanto a prática de esportes, em especial a corrida, vem crescendo na cidade e principalmente na região, pois nesta edição foram recebidas inscrições de muitos atletas de outras cidades”, afirmou.

OS KITS

Os competidores podem escolher entre três tipos de kits diferentes para participar: o Kit Incentive, que dá direito a uma medalha, um numeral, um chip e um café da manhã “pós-prova”; o Kit Plus, que dá direito a uma medalha, um numeral, um chip, uma camiseta e um “pós-prova”; e o Kit Premium, que dá direito a uma medalha, um numeral, um chip, uma camiseta, uma camiseta manga longa e um “pós-prova” do Supermercado São Vicente.

A entrega dos kits da 6ª edição do Circuito Nova Odessa Running acontece nos dias 23 e 24 de agosto, sexta-feira e sábado, das 10h às 15h, no Supermercado São Vicente localizado na Avenida Ampelio Gazzetta, nº 2.799, no Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha, em Nova Odessa.

A corrida Nova Odessa Running conta com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, Café Cassiano @cafecassiano e patrocínio master do Supermercados São Vicente @supermercadossv. Patrocínio oficial de Runfor @runforoficial, My Safe Sport @mysafesport, Desktop @desktop, Unimed Santa Bárbara/Americana @unimedsa, Grupo Aposerv @grupoaposerv, Modal Aluguel de Veículos @modallocadora, Leofran Transportes @leofrantransportes, Odessa Cervejaria @odessacervejeira, Condeuba Construtora @condeubaconstrução, Siameh Clínica @clinicasiameh e Farmavita Manipulação @farmavita.manipulacao.