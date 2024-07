Acompanhe a Previsão do Tempo em SP

Nesta quarta-feira (31), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de acumulado de chuva em toda a faixa litorânea do estado de São Paulo.

Também há alerta para perigo potencial de baixa umidade de São José do Rio Preto, Araçatuba e Ribeirão Preto.

O Inmet também alerta para perigo potencial de queda de temperaturas em Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Araçatuba, macro metropolitana, Marília, Araraquara, Vale do Paraíba Paulista, metropolitana de São Paulo, Assis e litoral sul.

O dia começa com chuvas brandas em toda a faixa litorânea do estado de São Paulo. Durante a tarde, há possibilidade de chuva nas microrregiões de Bananal, Paraibuna/Paraitinga e Caraguatatuba. À noite, há possibilidade de chuva no litoral sul paulista.

A temperatura mínima fica em torno de 9°C, em Guaratinguetá, e a máxima prevista é de 32ºC, em José Bonifácio. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.