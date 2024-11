Ações da Polícia de Botucatu incluem arrecadação de brinquedos e distribuição de cestas básicas

As distribuições alcançam pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo destinadas a instituições de apoio e ao fundo social do município, que ajuda famílias necessitadas. As entregas também incluem moradores de comunidades, áreas rurais e instituições sem fins lucrativos, além das casas de apoio do hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Não é preciso uma data comemorativa para fazer o bem, mas “disposição para fazer a diferença e destinar as arrecadações a quem precisa”, disse o delegado Lourenço Talamonte, que coordena as ações.

“Várias famílias procuram diretamente a delegacia”, admitiu Talamonte. “Com o apoio de amigos, empresários e outros policiais, conseguimos mobilizar doações.” Em 2023, foram distribuídas três toneladas de leite para mais de 14 instituições. O próprio policial e outros voluntários participaram das entregas. “É uma satisfação enorme poder ajudar”, concluiu.

Mais de 300 brinquedos arrecadados neste ano

O chão da delegacia vira paraíso para crianças. Entre bonecas e caminhões, o delegado Talamonte encontra um dos propósitos de ajudar o próximo. “As crianças merecem coisas de qualidade”, contou. As preparações para o Natal já estão em andamento. Na programação do ano passado, teve até papai noel, que realizou a distribuição de presentes. “É uma grande alegria proporcionar essa experiência a elas, trazendo um novo significado de vida e acolhimento”, disse o delegado.

No último dia 19, cerca de 360 brinquedos foram distribuídos para alunos de uma escola, no bairro Cohab. A diretora Alessandra Nunes participou da entrega fantasiada de Malévola, personagem do filme A Bela Adormecida, da Disney. “Meu objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis para as crianças e criar um ambiente acolhedor, onde elas sintam prazer em vir para a escola”, afirmou.

Além das doações, a equipe da delegacia é convidada por escolas na região para palestrar sobre temas como bullying, violência doméstica e uso de drogas, buscando conscientizar e educar os estudantes sobre os riscos e as consequências dessas questões sociais.

Os policiais que participam das ações reforçam a importância de criar um vínculo entre a polícia e os estudantes, promovendo a prevenção e o diálogo. É um incentivo aos alunos para se sentirem seguros para compartilhar situações de risco, assim como pedir ajuda, destacando que essa aproximação é fundamental no combate a crimes que envolvem menores.