ACISBEC lança novo grupo de networking para fortalecer negócios em São Bernardo

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) abre as portas para o lançamento de mais um grupo de networking para apoiar associados, parceiros e empreendedores em geral. A iniciativa também confirma o modelo de negócio e estratégia para fomentar e expandir a rede de relacionamento de todas as áreas, especialmente as pequenas atividades.

O grupo Recomendo Business Network estreia nesta sexta-feira (14) das 8h às 10h30, durante café com negócios, e trará uma palestra inspiradora, além de possibilidade de networking. Estão inscritas 30 empresas.

O objetivo do encontro é levar aos participantes um rugby de solução empresarial, segundo Carol Pitarelli, presidente do Grupo Recomendo no ABC.

“O nosso diferencial é conectar pessoas e levar solução empresarial e de serviços., tudo com base em conhecimento e qualidade. Além disso, fomentamos a economia local. Estar dentro da ACISBEC é muito importante porque se trata de uma instituição que é um polo de desenvolvimento empresarial. Por isso, é fundamental unir forças para levar um trabalho inovador e acolhedor. E aposto que será o melhor de São Bernardo”, garante Carol.

Expansão e impacto do Recomendo Business Network

Carol Pitarelli reforça que o novo grupo faz parte da estratégia da plataforma de expandir a rede de contatos e potencializar negócios e, principalmente criar conexões e alavancar os resultados da empresa.

Segundo ela, o Recomendo nasceu nos Estados Unidos e Europa, chegou ao Brasil por São Paulo e avançou rapidamente para cidades como Sorocaba, Campinas e Jundiaí. “E agora, fortalece ainda mais nossa presença no ABC”, explicou.

Os números reforçam o impacto do projeto. Segundo a presidente, o Recomendo já gerou R$ 1 bilhão em negócios e mais de 10 mil empresas passaram pelos eventos e reuniões, segundo Carol.

Palestra Você S/A: seja a referência da sua empresa no digital

Além do café com negócios, o evento trará a especialista Camila Scarpa que vai destacar atitude empreendedora e inovação.

Serviço:

Tema: Recomendo SBC

Dia: 14 de março -sexta-feira

Horário: a partir das 8h

Local ACISBEC-Rua do Imperador, 14 – Bairro Nova Petrópolis – SBC