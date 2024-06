ACISA recebe homenagem na Câmara Municipal

Na última quinta-feira (dia 6 de junho), a Câmara Municipal de Santo André realizou uma sessão solene em homenagem aos 86 anos da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André.

O momento reuniu o presidente do legislativo andreense, o vereador Carlos Ferreira e o vereador Pedrinho Botaro, além de convidados e colaboradores da Associação Comercial. Na ocasião, o presidente Evenson Robles Dotto e os vice-presidentes receberam placas comemorativas.

O vereador Pedrinho Botaro destacou o importante trabalho que a ACISA desempenha no município, tanto com as questões ligadas aos empresários como também com as políticas públicas. Lembrou ainda da criação do Circuito Andreense de Empreendedorismo, da ação da associação em atender aos comerciantes nos bairros e das campanhas de fomento ao comércio.

Durante o seu pronunciamento, Evenson Dotto ressaltou o papel do associativismo como benefício para o bem comum, da missão de contribuir com o desenvolvimento econômico da região, unindo os empresários e defendendo os interesses dos seus associados e da comunidade.

Também reforçou que as campanhas e os eventos de qualificação promovidos pela ACISA visam o crescimento da cidade e o fortalecimento dos bairros e que o conhecimento é a base para a competitividade. Outro ponto abordado foi a campanha “Quem é do ABC, vota no ABC”.

“Para uma entidade de classe, a ACISA ainda é jovem. Estamos há 14 anos do nosso centenário e vamos continuar trabalhando para que ela chegue saudável e moderna”, finalizou o presidente.