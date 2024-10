ACISA promove palestra gratuita sobre plataformas de vendas

Atualmente, o empreendedor que trabalha com vendas precisa conhecer o Google Meu Negócio – uma ferramenta gratuita que ajuda a vender e colabora para a compreensão do comportamento dos consumidores.

Pensando nessa facilidade e importância da ferramenta, o programa de capacitação Varejo 360º: trilha de treinamento, promovido pela ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, em parceria com o Sebrae-SP, promoverá uma palestra gratuita no próximo dia 29 de outubro (terça-feira), às 19 horas.

Com o tema: Faça o Google Meu Negócio vender para você, a palestra abordará a configuração e otimização do perfil no Google Meu Negócio; o uso das funcionalidades da plataforma para atrair e converter clientes e a utilização das análises e insights da ferramenta. As inscrições estão disponíveis em: bit.ly/Varejo360 .

Varejo 360°: trilha de treinamento é um evento que visa proporcionar aos participantes formas para aumentar as vendas e a rentabilidade por meio de ferramentas específicas; melhorar o atendimento ao cliente; elevar a satisfação e a fidelização dos consumidores e otimizar as operações físicas e on-line da empresa.