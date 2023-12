ACISA firma parceria com fundo de impacto social para pequenos negócios

Como forma de ajudar o acesso dos pequenos empreendedores a crédito facilitado, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – firmou parceria com o Estímulo, considerado o maior fundo de impacto do Brasil, feito de empreendedor para empreendedor. Desde 2020, ele já acelerou a jornada de crescimento de mais de 3 mil pequenos negócios.

Por meio da parceria, os pequenos empreendedores têm a oportunidade de crédito facilitado com as menores taxas do mercado (a partir de 1,39% ao mês), capacitação personalizada e acesso a uma vasta rede de conexão com parceiros e investidores.

O processo é todo online, rápido, fácil e sem burocracia. Basta fazer o pedido de apoio em https://oferta.estimulo2020.org/acisa-santo-andre e, se for aprovado, o dinheiro é liberado para a conta corrente em até 3 dias. Outra vantagem é que não há exigência de garantia, carência de 3 meses para começar a pagar e o parcelamento pode ser feito em até 21 parcelas fixas.

Para ser elegível ao financiamento, o empreendedor precisa ter inscrição no CNPJ há dois anos, faturamento maior que R$ 10 mil, bom histórico de crédito e pagamento de contas em dia. No site https://oferta.estimulo2020.org/acisa-santo-andre é possível simular o valor da parcela e saber mais sobre o Estímulo.