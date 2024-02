ACISA comemora 86 anos de fundação

Na próxima terça-feira (13 de fevereiro), a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André completará 86 anos de fundação e a comemoração foi antecipada para hoje (7). Após a reunião de diretoria, um bolo, com direito a parabéns, marcou a data.

Desde a sua fundação, a Associação sempre acompanhou as tendências do mundo corporativo e as novidades para facilitar a gestão dos negócios de seus associados. Para chegar aos 100 anos com a mesma vitalidade e modernidade, a diretoria da ACISA, que trabalha de forma voluntária, continuará seguindo as novas tecnologias, promovendo a capacitação de sua equipe profissional e defendendo os interesses da classe empresarial, visando sempre o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e de renda.

O último ano foi de grandes realizações e de conquistas para a associação comercial. O Escritório Regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) completou 25 anos e o Centro de Capacitação & Negócios (CCN) comemorou o seu primeiro aniversário com uma rodada de negócios, com mais de 50 inscritos. O CCN faz parte da segunda etapa de retrofit da ACISA e consiste em um espaço voltado para a capacitação dos empreendedores e uma área versátil para locação, com auditório, salas de coworking e de treinamento. Ao longo de 2023, no Escritório da Junta Comercial e entre as emissões de certificado digital e de origem, foram mais de 18 mil atendimentos empresariais e mais de 1 milhão de consultas no serviço de SCPC.

Além das conexões sociais, a ACISA manteve-se firme no propósito de desenvolver sinergia através do estabelecimento de novas parcerias, como a OAB, Ciesp’s, Sebrae, Senac, Senai, universidades e Parque Tecnológico. A entidade desenvolveu ainda novos produtos, serviços e eventos de aproximação com os associados, como +Empregabilidade, Intal e Faculdade do Comércio (FAC).

Por meio de pesquisas trimestrais de desempenho econômico, a associação comercial mensura as perspectivas de crescimento do mercado e semanalmente são produzidos e enviados aos associados um boletim econômico com diversos assuntos do mundo corporativo e com dados da economia regional e nacional. No portal www.acisa.com.br, encontram-se também na aba Dados Econômicos, informações relevantes da economia local e nacional, sendo uma importante ferramenta para empresas que desejam investir em Santo André.

Empreendedorismo

Como empreender não é tarefa fácil, a ACISA trabalha de forma intensa para ajudar no sucesso de todo negócio e, por isso, realizou a Jornada Empreendedora, uma oportunidade valiosa de capacitação e interação entre os associados. Ao longo de um mês, os participantes tiveram a oportunidade de aprender novas técnicas de gestão e de adequações jurídicas, adquirir novos conhecimentos por meio de palestras e de outros empreendedores de sucesso, estabelecer conexões profissionais e comerciais.

A entidade também foi uma das apoiadoras do 5º Meeting Empresarial de Santo André; do Prêmio Santo André Excelência em Gestão, que visa valorizar as pequenas e médias empresas se destacam na gestão empresarial, além de prestar apoio à primeira edição 2023 do Road Show Itália no Interior, organizado pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo – Italcam, através de seu Comitê de Interiorização. Para fortalecer a geração de negócios, ao longo do ano passado, foram realizadas quatro edições do Café com Networking e duas rodadas de negócios.

Ao longo de 2023, duas ações jurídicas beneficiaram os associados. Uma delas foi a liminar concedida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Santo André para que não houvesse diferenciação do valor da tarifa para a aquisição do vale-transporte. Outra vitória foi a decisão judiciária que autoriza os associados da ACISA a excluírem o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins sobre o faturamento. Tal ação foi impetrada em 2006 e resguarda o direito desde essa data.

Quando algumas ações prejudicam a classe empresarial, a ACISA não fica calada e manifesta-se publicamente por meio de notas de repúdio. Esse foi o caso do seu posicionamento contrário ao aumento do ICMS e da proposta de mudanças nas regras de jornada de trabalho para o comércio.

Apoio ao associado

Como forma de ajudar o comércio local, a ACISA reforçou nas principais datas de varejo a divulgação da sua campanha permanente Compre em Santo André, Prestigie Seu Bairro!, além de disponibilizar um e-book com várias informações de como entrar no mundo digital, marketplaces disponíveis, aplicativos de delivery, redes sociais e artigos de especialistas no assunto.

Outra importante ação da área de Marketing foi a segunda edição da Campanha Associado Premiado, com a participação automática de todas as pessoas jurídicas com mais de dois anos de associação. Foram contemplados 20 CNPJs com notebooks, TVs, vales-viagem, purificadores de água, impressoras, climatizadores de ar e smartbands.

A segurança sempre esteve na pauta da associação comercial e, prova disso, sediou espaço para a palestra Vizinhança Solidária Comercial e Segurança, recebeu o novo secretário de Segurança Cidadã de Santo André, Vlamir Luz Machado, e prestou apoio à Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André na elaboração da cartilha voltada para as mulheres vítimas de violência doméstica e atendidas pela Patrulha Maria da Penha.

Encerrando as atividades do ano, a ACISA presenteou a cidade de Santo André com apresentações gratuitas do Coral de Natal ACISA. A primeira aconteceu no dia 2 de dezembro na Rua Coronel Oliveira Lima; na semana seguinte, no Parque Antonio Flaquer Ipiranguinha e, no dia 16, foram contemplados os moradores e comerciantes do Segundo Subdistrito, no bairro de Santa Terezinha.