Acidente Fatal Envolvendo Caminhão Causa Explosão e Incêndio em São Paulo

Na madrugada deste sábado, dia 11, um trágico acidente de trânsito resultou na morte de um motorista no bairro Jaçanã, localizado na Zona Norte de São Paulo. O incidente ocorreu quando um caminhão tombou, colidiu com o muro de uma creche e de uma residência, culminando em uma explosão que gerou um incêndio de grandes proporções.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acidente foi registrado por volta das 3h50 na Rua General Jerônimo Furtado. Moradores da região capturaram imagens do momento da explosão e das chamas que consumiram o veículo.

A intensidade do impacto foi tal que as chamas se espalharam, atingindo parcialmente a residência vizinha. Apesar da gravidade da situação, não houve feridos entre os moradores locais. Para controlar o incêndio, o Corpo de Bombeiros acionou 13 viaturas, que trabalharam arduamente para extinguir as chamas e impedir maiores danos. Infelizmente, o motorista do caminhão foi encontrado sem vida, carbonizado dentro da cabine do veículo.

Os vídeos obtidos por testemunhas mostram o dramático momento da explosão e a rápida ação dos bombeiros em combate ao fogo.

O incidente foi formalmente registrado no 73º Distrito Policial de Jaçanã como um caso de incêndio, tombamento e morte sob circunstâncias suspeitas.