Acidente entre dois ônibus em frente ao Shopping Aricanduva deixa ferido

Na noite deste domingo (10), um grave acidente envolvendo dois ônibus ocorreu em frente ao Shopping Aricanduva, localizado na Zona Leste de São Paulo, resultando em ferimentos a pelo menos uma pessoa e danos significativos à estrutura do estacionamento do estabelecimento comercial. O incidente aconteceu por volta das 20h51, na interseção da Avenida Principal Leste com a Avenida Savoy City, de acordo com informações fornecidas pela SPTrans.

Os veículos envolvidos pertencem às empresas Allibus e Movebuss. No momento do acidente, o ônibus da Allibus estava operando a linha 3731/10, que liga o Shopping Aricanduva à estação de metrô Vila Matilde. Já o veículo da Movebuss servia a linha 364A/10, fazendo a rota entre o Hospital Ipiranga e o shopping. Após a colisão inicial, um dos ônibus ultrapassou as grades de proteção e invadiu parte do estacionamento do shopping, enquanto dois automóveis que transitavam pela área também foram atingidos.

Imagens transmitidas pela TV Globo revelam que uma pessoa sofreu ferimentos leves durante o incidente, embora a SPTrans ainda não tenha confirmado o número exato de vítimas ou divulgado mais detalhes sobre seu estado de saúde. Em resposta ao ocorrido, um boletim de ocorrência foi registrado, e o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está conduzindo investigações para determinar as causas do acidente.

Este evento destaca a necessidade contínua de medidas rigorosas de segurança no trânsito urbano para evitar acidentes que possam resultar em danos materiais e ferimentos aos passageiros e pedestres.