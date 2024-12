Acidente aéreo em Gramado: retirada de corpos concluída e investigações em andamento

As autoridades do Rio Grande do Sul anunciaram a conclusão da retirada dos corpos das vítimas do trágico acidente aéreo que ocorreu em Gramado no último domingo, dia 22. Ao todo, dez pessoas perderam a vida na queda do avião, incluindo Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, seu cônjuge e suas filhas.

O incidente foi registrado por volta das 9h15, quando a aeronave de modelo PA-42-1000 partiu do Aeroporto de Canela com destino à cidade de Jundiaí, em São Paulo. Durante o voo, o avião colidiu com a chaminé de um edifício e, em sequência, atingiu o segundo andar de uma residência antes de desabar sobre um comércio local. Os destroços ainda causaram danos a uma pousada nas proximidades.

Além das dez vítimas fatais, outras 17 pessoas sofreram ferimentos. A maioria dos feridos estava na pousada impactada pela queda. Entre eles, dois apresentaram queimaduras severas, enquanto os demais foram hospitalizados devido à inalação de fumaça.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), policiais civis e peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) trabalharam intensamente no local para coletar materiais humanos e os destroços da aeronave. O processo de remoção dos corpos foi finalizado ao meio-dia desta segunda-feira e as vítimas foram encaminhadas para exames de DNA na cidade de Porto Alegre. Até o momento, não há previsão para a liberação dos corpos.

A finalização dos trabalhos foi marcada pela instalação de tapumes ao redor da área afetada, visando evitar a circulação de curiosos. O tráfego na Avenida das Hortênsias (ERS-235), na região de Gramado, permanece parcialmente liberado em uma única faixa em ambos os sentidos.

A Polícia Civil está liderando as investigações acerca das causas do acidente, enquanto o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também se envolve nas apurações relacionadas à queda da aeronave.

Luiz Galeazzi era não apenas o proprietário da aeronave, mas também o piloto no momento do acidente. Além dele, sua esposa, suas três filhas, sua sogra e outros familiares estavam a bordo. A assessoria da empresa Galeazzi & Associados confirmou que Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, diretor da companhia e cunhado de Luiz, também esteve entre os falecidos no desastre aéreo.

Os nomes das dez vítimas fatais incluem:

Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi (dono e piloto do avião);

Tatiana Natucci Niro (esposa de Luiz);

Maria Eduarda Niro Galeazzi (filha de Luiz e Tatiana);

Maria Elena Niro Galeazzi (filha de Luiz e Tatiana);

Maria Antônia Niro Galeazzi (filha de Luiz e Tatiana);

Veridiana Natucci Niro (irmã de Tatiana e filha de Lilian);

Lilian Natucci (mãe de Tatiana e Veridiana);

Bruno Cardoso Munhoz de Guimarães Araújo; (marido de Veridiana e pai de Giulia e Mateo);

Giulia e Mateo (filhos de Veridiana e Bruno).